Marc Giró consigue con 'Cara al show' el mejor estreno de laSexta en 6 años: radiografía de su duelo contra Henar Álvarez

Marc Giró ha debutado en laSexta por todo lo alto. Su Cara al show firmó un 8,5% de cuota de pantalla y 727.000 espectadores de media.

Unos datos que hacen que el programa se convierta en el mejor estreno de la cadena desde hace seis años, desde el inicio de Lo de Évole, en febrero de 2020.

Con permiso de Supervivientes, que lideró la noche con un 15,6% con la gala Tierra de nadie en Telecinco, todas las miradas estaban puestas en el duelo televisivo que Marc tenía con su "amiga" Henar Álvarez.

GRAN ESTRENO de #CaraAlShow con Marc Giró en el prime time de @laSextaTV



🛗 Aterriza con un 8.5% de share y una media de 727.000 espectadores



🛗 Más de 2.2 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/zM6c6EhEY4 — Dos30' (@Dos30TV) April 22, 2026

#AlCieloConElla en la noche de @la1_tve registra en su tercera semana un 8% de share y congrega una media de 729.000 espectadores



🌤️ Más de 2.4 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/XtDhIzBjjV — Dos30' (@Dos30TV) April 22, 2026

Pues bien, Al cielo con ella marcó un 8% de share en La 1 y 729.000 seguidores. Es el peor dato para el programa de Henar desde que saltara a La 1. Sufre un bajón de 1,6 puntos respecto a hace siete días.

Si tenemos en cuenta la franja de coincidencia (23:06 a 00:21), en la que ambos formatos chocan frontalmente, Cara al show se apuntó un 8,4% mientras que Al cielo con ella se quedó en el 8%.

El programa de Marc Giró también ganó a su inmediato competidor, Cuatro: Código 10 obtuvo un 6,2% este martes.

Volviendo al duelo entre Marc Giró y Henar Álvarez son datos que, a priori, pueden resultar muy parejos. Pero no lo son tanto.

Minuto a minuto del prime time de este martes, 22 de abril. Dos30'

En primer lugar, porque Al cielo con ella se quedó tres puntos por debajo de la media de La 1 en abril (11,7%). Cara al show, por su parte, está 2,5 puntos por encima del 6% que acumula en laSexta en el mes.

Además, el nuevo programa de Marc Giró mejoró notablemente el dato que hizo su franja de emisión en laSexta hace siete días. El cine anotó un 5,3%.

Y después, por el arrastre que tiene cada programa. Al cielo con ella recogió el 10,4% que firmó La Revuelta con Maxi Iglesias; Cara al show heredó un 7% que anotó El intermedio en el access.

Cara al show, además, despuntó en varias comunidades autónomas. Sobre todo, en País Vasco (13%), Madrid (12,6%), Cataluña (11,2%) y Valencia (10,3%).

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.