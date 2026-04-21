Marc Giró y Henar Álvarez: el duelo del morbo entre amigos y por qué Évole es el inesperado protagonista de esta noche

Este martes, 21 de abril, Marc Giró debuta como presentador de laSexta al frente de Cara al show y se enfrentará a su excompañera Henar Álvarez y Al cielo con ella, que hace unas semanas saltó a La 1 de Televisión Española.

Con permiso de En tierra lejana (Antena 3), Supervivientes: Tierra de nadie (Telecinco) y Código 10 (Cuatro), todo apunta a que esta noche, a partir de las 23:00 horas, Giró y Álvarez acapararán la atención, al menos la mediática. Este miércoles comprobaremos si la de las audiencias también.

Por su parte, Telecinco tratará de ofrecer la alternativa con su reality show estrella abriendo la palapa de forma excepcional ante las graves acusaciones entre Gerard y Claudia.

Sobran los motivos para decir que este es el choque televisivo más interesante del último tramo del curso, para cuyo primer round ambas cadenas han elaborado un menú a la altura.

Al cielo con ella tendrá como invitadas a Loles León y Silvia Intxaurrondo, además de contar con la presencia de Edu Soto, Pasión Vega y Toni Acosta.

Henar Álvarez y Marc Giró, en 'Late Xou'. RTVE

Henar Álvarez no puede quejarse de telonero en la noche en la que se suma a la lucha por la audiencia el nuevo competidor. La Revuelta de David Broncano entrevistará a uno de los hombres del momento, Maxi Iglesias.

Tras destaparse hace unas semanas su romance con Aitana Sánchez-Gijón, sobre el que ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado aún, seguramente no falten las pullitas de Broncano. Habrá que ver si Iglesias entra el juego o no.

Después, más Loles León en La 1. Su Zero Dramas, el programa de sexualidad de La 2, salta por una noche al primer canal de la Corporación para hacer tándem con Al cielo con ella.

🔄¡Dale un giro al martes!



Tenemos preparado en La 1 un martes para romper esquemas con tres citas que no te puedes perder:#LaRevuelta a las 21:40 h, después #AlCieloConElla y antes de irte a la cama, cero escrúpulos con #ZeroDramasLoles



¿Qué más puedes pedir? pic.twitter.com/jbRXezvErw — La 1 (@La1_tve) April 20, 2026

Para su pistoletazo de salida en laSexta, Giró recibirá justo al comunicador que le dio la bienvenida a la cadena en Lo de Évole. Jordi Évole presenta junto a Eduardo Casanova Sidosa, documental producido por el catalán y en el que Eduardo se abre sobre su VIH.

Se apuntan al estreno del formato de Minuto de Barras Estopa y Yolanda Ramos, que, como en Late Xou, será colaboradora. Chiara Oliver, concursante de OT 2023, pondrá la nota musical al programa presentando su último single, Margaritas.

Vidas televisivas paralelas

El morbo está servido entre estos dos viejos amigos cuyas historias en TVE se desarrollaron en paralelo, con el ascenso a La 1 de sus programas, originalmente pensados para La 2.

Historias que incluso confluyeron en el mismo plató: Henar Álvarez colaboró en las primeras temporadas de Late Xou, en la sección El consultorio de Henar.

Por compartir, los dos cómicos hasta compartirán a Jordi Évole en el prime time de este martes: invitado de Marc Giró en laSexta y productor del programa de Henar Álvarez en La 1. Al cielo con ella está firmado por Producciones del Barrio.

Marc se toma el duelo con deportividad máxima, como expresó en la presentación de Cara al show, en la que estuvo presente EL ESPAÑOL.

Esta noche, después de "la verdad", ESTRENAMOS #CaraAlShow con Marc Giró, Estopa, @jordievole, Eduardo Casanova y @chiaraoliver 🕺🏼✨



¡Ole y ole! pic.twitter.com/3atDSGXebI — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) April 21, 2026

"Todo lo bien que le vaya, es como si me fuera bien a mí. Me interesa que a todo el mundo le vaya bien, cuanta más gente vea la tele mejor para el negocio", apuntó Giró.

Por formato y por tono cómico, a fin de cuentas, Cara al show y Al cielo con ella van dirigidos a un público similar. Solo queda esperar para saber si la balanza se inclina hacia uno o los espectadores se repartirán entre dos conductores más que testados en pantalla.