Confirmado el reparto de la serie de Netflix sobre Marta del Castillo: Verónica Sánchez será la madre de la joven

Verónica Sánchez y Vicente Romero en 'En el nombre de Marta'

Netflix acaba de arrancar la grabación de En el nombre de Marta, el título de la serie de ficción que abordará la desaparición y asesinato de Marta del Castillo hace 17 años.

La plataforma ha lanzado la primera imagen de esta ficción. En ella, aparecen Verónica Romero y Vicente Romero, quienes darán vida a los padres de Marta. Serán, por lo tanto, Eva Casanueva y Antonio del Castillo.

Producida por Bambú Producciones (El caso Asunta) en colaboración con La Claqueta, en su reparto principal también figuran los nombres de Blanca Portillo, Paco Tous, María León y Hugo Welzel.

La miniserie, anunciada por sorpresa en enero, cuenta con el apoyo de la familia de Marta del Castillo, según señala Netflix en la nota de prensa.

Sus seis capítulos se graban en Sevilla, ciudad donde se produjo el crimen que conmocionó a todo el país.

'En el nombre de Marta'

El 24 de enero de 2009, Marta del Castillo, una joven sevillana de 17 años, desaparece tras salir de casa para encontrarse con Miguel Carcaño.

En pocas horas, lo que parecía una escapada adolescente se convierte en una tragedia nacional.

Imagen de los padres de Marta del Castillo. EP.

Lo que sigue es una pesadilla para su familia: versiones contradictorias, confesiones falsas, un cuerpo que nunca aparece y una justicia que, a pesar de las condenas, nunca logra ofrecer consuelo.

En el nombre de Marta es una miniserie de ficción de seis episodios creada y escrita por Ramón Campos, Gema R. Neira, Salvador S. Molina, Curro Serrano y David Orea Arribas.

Está dirigida por Carlos Sedes, Laura Alvea y José Ortuño, que narra los hechos reales del caso y el impacto devastador que genera en quienes buscan la verdad, cueste lo que cueste.

La serie reconstruye de forma minuciosa y respetuosa todo lo sucedido desde el día de la desaparición: las primeras investigaciones, los cambios de versión de Miguel Carcaño y sus cómplices, el juicio mediático, la búsqueda incesante del cuerpo, pero, sobre todo, la lucha pública de la familia por no permitir que el caso quede impune.

También aborda cómo los medios de comunicación alimentaron la tensión social, y cómo la ciudadanía convirtió el nombre de Marta en un símbolo.