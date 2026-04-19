La vida actual de Nacho Mangut, el profesor extremeño de 32 años que conquistó a la audiencia por 'Pasapalabra'

Este fin de semana, en Saber y ganar, el equipo de Los Socarrats se enfrenta a un hueso muy duro de roer. Llega al de La 2 un equipo formado por auténticas estrellas de los concursos de nuestra televisión, Los Comodones.

Orestes Barbero, Susana García Zapatero y Nacho Mangut se verán las caras con un grupo que viene de alcanzar un hito histórico en el programa presentado por Rodrigo Vázquez.

Los Socarrats resolvieron el pasado 12 de abril el Doble Gran Minuto sin utilizar ningún comodín, lo que les permitió conseguir un premio de 5.000 euros.

Curiosamente, los tres integrantes de Los Comodones tienen un pasado común: Pasapalabra. Y Mangut puede presumir de ser el participante que inauguró la nueva etapa del juego en Antena 3, en mayo de 2020.

Este segundo periplo por Pasapalabra (concursó en la época de Telecinco en 2016) acabó el 4 de septiembre de 2020. Cayó en la silla azul tras 79 entregas.

🤭 Se dice, se comenta... que en Saber y Ganar fin de semana, con @_rodrigovazquez y @nuria__ramirez, van a pasar cosas.



👉 ¿Serán ciertos los rumores? Habrá que esperar al sábado para saberlo.



📅 A partir de las 15:30 horas en @la2_tve y @rtveplay #SaberyGanar pic.twitter.com/oLxgXgnUxH — Saber y Ganar (@SaberyGanar_TVE) April 15, 2026

Se llevó los 49.800 euros que llevaba acumulados y dejó vía libre a Pablo Díaz para que, meses después, se hiciese con el primer bote que entregaba el programa en su regreso a Antena 3: 1,8 millones de euros.

Pero ahí no terminó el vínculo de Nacho con Pasapalabra, tuvo una tercera experiencia. Fue recuperado por sorpresa el 7 de agosto de 2024 y fue eliminado el 31 de octubre de ese mismo año. Esta vez, se embolsó 44.000 euros.

Ahora, Nacho Mangut regresa a Televisión Española y se reencuentra con Rodrigo Vázquez, tres años después de su participación en una entrega especial de El Cazador.

En marzo de 2023, fue concursante VIP y se enfrentó a Erundino Alonso, a su vez conocido por formar parte de los míticos Lobos de ¡Boom! en Antena 3.

Ingeniero y amante de la música

Nacido en Badajoz en 1993, Nacho Mangut estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Extremadura, ejerciendo como profesor de la Universidad Rey Juan Carlos en sus primeros años como graduado.

En la actualidad es profesor de matemáticas en un instituto. De hecho, es habitual que el pacense comparta en sus redes fotos de excursiones con alumnos.

En su cuenta de Instagram, también hace visible su pasión por el deporte, con fotos en el gimnasio o haciendo rutas con su familia o grupo de amigos.

Además, Nacho es todo un amante de la música. Toca el piano y fue miembro de la banda Marcus Valley, junto a sus 'colegas' José, Emilio, Carlos e Ignacio. Se conocieron gracias al baloncesto y tenían como inspiración Green Day, Oasis o The Beatles, entre otros.

Denunció acoso por 'Pasapalabra'

Pese a ser un concursante de Pasapalabra realmente recordado y querido, tras caer eliminado en octubre de 2024, el de Badajoz alzó la voz contra el odio que había recibido en redes sociales.

Mangut lo describió como "decenas de mensajes diarios llenos de insultos, faltas de respeto, amenazas y malos deseos".

"En los 12 años que llevo concursando nunca había vivido nada igual. Ha sido, sin duda, la peor experiencia de mi vida y no se la deseo a nadie. Por ganar, perder, empatar, por hablar o callarme, por mi aspecto físico o por mi forma de ser, todo se traducía en insultos diarios", aseguraba entonces.