Mariona Terés: "Un papel protagonista en TVE, con 40 años y un cuerpo no normativo... Me alegra que apuesten por mí"

Mariona Terés es la protagonista de 'Barrio Esperanza', la nueva serie de La 1. GTRES

Mariona Terés vuelve al cole, esta vez como profesora y a un centro muy particular. Barrio Esperanza se estrena en La 1 este domingo, 19 de abril, a las 22:00 horas. El próximo miércoles, tras La Revuelta de David Broncano, podrá verse un nuevo episodio.

En su conversación con EL ESPAÑOL, Terés se muestra ilusionada por el que es su primer protagónico. La actriz da vida a Esperanza, una exconvicta que vuelve como docente a su antiguo colegio.

Allí se topará Jero (Alejo Sauras), el director del centro, un hombre obsesionado con la imagen, el poder y el dinero. Mariano Peña (Aída, Allí Abajo), Guillermo Campra (Águila Roja, Élite) o Ana Jara (Días mejores, 4 Estrellas) completan el reparto.

Esta comedia ácida de Globomedia (The Mediapro Studio) pone sobre la mesa cuestiones como la enseñanza pública, la vivienda digna o las segundas oportunidades. Temas sobre los que reflexiona Mariona con este periódico.

La intérprete señala las "carencias" de la educación que se supone que es accesible para todos. "En la pública tienen que enseñar a gestionar emociones. No sabemos hacerlo y de ahí vienen los traumas", opina la barcelonesa.

👩🏻‍🏫 'Barrio Esperanza', GRAN ESTRENO este domingo, 19 de abril, a las 22h en @La1_tve.



🏫 Y el miércoles, 22 de abril, ¡que no te pongan falta! un nuevo episodio después de 'La Revuelta'. pic.twitter.com/mRgQeiWwJI — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) April 17, 2026

El espectador conoció a Mariona en 2016, dentro del universo Javis, al interpretarse a sí misma en Paquita Salas. La artista considera a Javier Calvo y Javier Ambrossi como sus "padrinos en la profesión". "He tenido momentos en la cuerda floja, pero de golpe me salía algo. Soy una privilegiada", reconoce.

En primer lugar, ¿cómo recibes el proyecto, Mariona? ¿Te llamaron para hacer un casting, te llamaron directamente…?

Me llamaron para hacer un casting y lo recibí con mucha ilusión. Me puse nerviosa, no me encontraba bien ese día y no estuve fina. Feliz de que apostasen por mí. Un papel de prota, con 40 años, para Televisión Española y un cuerpo no normativo. Pues imagínate.

¿Es tu primer protagónico, no? ¿Lo afrontas con cierta presión?

No hubo mucho tiempo para rayadas. Abordé el papel desde el disfrute y el trabajo. No tuve presión porque, gracias a Dios, tenemos unos directores muy guais. Los guionistas y los directores estaban todo el rato con nosotros en el set y nos contaban cosas. Afronté la serie confiando mucho en ellos.

"Yo creo que en las segundas oportunidades, en la reinserción, pero cada caso es muy particular"

Barrio Esperanza llega a La 1 en un gran momento en audiencias para la cadena. ¿Sueles fijarte mucho en ellas?

Intento no pensar mucho porque tampoco me quiero hacer expectativas. Si funciona, puede haber una segunda temporada y, si no funciona, no quiero pegarme el batacazo.

Soy consciente del buen momento de TVE. Y no solo de TVE en abierto, sino que RTVE Play también está funcionando muy bien.

Esperanza es una exconvicta que empieza una nueva vida como profesora de colegio. ¿Qué opinas de la reinserción social?

Cada persona tiene unos problemas y una vida muy concreta. Hay gente que entra en la cárcel por cosas muy chungas, o porque tienen una enfermedad y no se pueden curar. Luego hay gente que sí.

Yo creo que en las segundas oportunidades, en la reinserción, pero cada caso es muy particular.

Mariona Terés y Alejo Sauras, actores de 'Barrio Esperanza'. RTVE

¿Tuviste alguna Esperanza en el colegio? ¿Algún profesor que te marcase especialmente?

Me encantaría decir que sí, pero, cuando yo estuve en la enseñanza pública, no lo tuve. Sí que tuve grandes maestros de interpretación y de teatro más adelante.

También me pilló el momento en que entraba la LOGSE y empezaba la ESO y todos los profesores estaban un poco desorientados. Recuerdo muchas huelgas porque estaban pidiendo sus derechos, claro que sí, pero me pilló el cambio.

Si en este momento tuvieras al ministro de Educación delante, ¿qué le pedirías? ¿Qué falta por reivindicar para la enseñanza pública?

Tiene muchas carencias. Faltan profesores, es una barbaridad una clase de un profesor con 30 alumnos. Falta infraestructura también. Que se curren un poco más la enseñanza pública. Para ser más libres tenemos que tener cabeza.

También tendrían que apostar mucho por enseñar inteligencia emocional. Nadie nos enseña a gestionar emociones y cuando somos pequeños tenemos muchas emociones. Ahí es donde se crean los traumas.

"Me encantaría decir que me marcó algún profesor, pero no pasó. Sí tuve grandes maestros de interpretación"

En la serie también habéis trabajado con niños. ¿Qué os han aportado?

Para ellos era como un campamento de verano. Hicieron grupo, porque estaban haciendo lo mismo y se entendían entre ellos. Cada vez que entraba en clase con ellos, era como un juego. Cuando les decían "acción", entraban al juego rápido, sin juicio alguno.

Después llegó un momento que fue un poco más cansado porque cuando están cansados la atención se pierde. '¿Cuántas veces hay que repetirlo?'. Y yo: 'Venga, que queda poco'. Pero fue muy divertido.

Si pensamos en Mariona Terés es inevitable pensar en Los Javis, que ya no son pareja sentimental, pero sí profesional.

Son decisiones que toman sobre su relación y yo voy a estar a su lado, estén juntos o no. Se quieren un montón y se admiran mucho. Al final, tiene que ser difícil convivir y trabajar, estar las 24 horas con una persona. Yo me pongo en esa situación y no hubiera aguantado.

Cartel promocional de la primera temporada de 'Paquita Salas'. Netflix

¿Qué te ha aportado trabajar con ellos?

Trabajar con Los Javis fue el principio de mi carrera. Paquita Salas fue mi ventana, la gente me empezó a conocer ahí, a partir de entonces me empezó a sonar el teléfono para hacer castings. Antes de Paquita tenía la nada. No éramos conscientes de que iba a ser un boom.

Estoy muy agradecida a ellos, son mis padrinos en esta profesión. Luego contaron otra vez conmigo para Veneno, participé un poco en La Mesías, en Mariliendre…

En TikTok hablas con mucha naturalidad de tu día a día, de los castings que haces… De la realidad de ser actriz, vamos.

Lo he dejado, tengo que volver, ¿eh? En cuanto me empezó a salir trabajo lo dejé.

"El teléfono me empezó a sonar a partir de 'Paquita Salas'. Yo antes tenía la nada, era difícil acceder"

¿En alguna época has estado a punto de tirar la toalla y decir: ‘Mira, lo dejo’?

Sí. A punto de tirar la toalla no, porque es una carrera de largo recorrido y en tu corazón sabes que ahí vas a estar. Pero sí de tener que decir: 'Me busco un plan B'. Muchas veces.

Esto es algo que nos pasa a todos, va en la profesión. Cuando estás a punto de quedarte sin dinero, que no te entra trabajo… Sé que soy una privilegiada, que siempre me ha entrado algo, pero he estado en muchos momentos en la cuerda floja.

Justo en TikTok se ve cómo no se te caen los anillos al hablar tanto de cuando recibes un sí como un no en una prueba.

Depende del momento. Cuando estás en un momento de necesidad máxima de trabajo, cuando te dice que no, pues claro que te derrumbas. Hay una necesidad real de dinero. Pero, sí, estamos acostumbrados a que nos digan que no. Hay que aprender que en nuestra vocación y talento no tiene nada que ver con que no te cojan en una prueba. No hay que llevárselo a lo personal.

Y, tras diez años, ¿te sientes reconocida por la profesión, Mariona?

Muchísimo. Desde Paquita Salas, muchísimo. La serie me ha colocado, me ha dado un nombre. También quiero que me salga más trabajo, porque es verdad que la gente se piensa que he trabajado más de lo que he trabajado. Lo que pasa que lo poquito que he hecho ha sido muy visible.