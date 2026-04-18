El pueblo español declarado Conjunto Histórico-Artístico con un castillo del siglo XII: tiene un hotel de Rafa Nadal

Panorámica de Tossa de Mar y Rafa Nadal en un montaje de EL ESPAÑOL. iStock

Es la gran joya de la Costa Brava y el lugar en el que Ava Gardner tuvo un idilio con el torero y poeta español Mario Cabré mientras rodaba la película Pandora y el holandés errante, de Albert Lewin.

Aquella historia de amor, en la que la diva le fue infiel a Frank Sinatra, agitó a la prensa de la crónica social de la época, allá por la primavera de 1950.

Y es que, no es de extrañar que la mítica actriz se enamorara de esta villa ubicada a los pies del Mediterráneo.

Tossa de Mar se ha consolidado como uno de los destinos más codiciados del litoral catalán.

Situado en la comarca de la Selva, en la provincia de Girona, esta localidad de poco más de 6.000 habitantes censados, ve cómo cada verano crece su población de forma significativa.

Su gran emblema es su castillo y el recinto amurallado de la Vila Vella.

Levantado a finales del siglo XII sobre el espolón rocoso del Mont Guardí, esta fortificación protegía a los ciudadanos de los ataques piratas y controlaba el tráfico marítimo.

Tossa de Mar.

En la actualidad, sus murallas almenadas y sus torres de vigilancia lucen en una preciosa postal, una de las más bonitas y reconocibles de la Costa Brava. Sus atardeceres desde este enclave que antaño fue estratégico sí son de película.

El pueblo de Tossa de Mar fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1931 y Bien de Interés Cultural. Y es que, tras las murallas se esconde un laberinto de calles empedradas, casitas encaladas con geranios y pequeños miradores abiertos al mar.

Aún conserva la esencia de pueblo pescador, si bien es cierto que hoy, el turista puede encontrar a lo largo de sus calles desde talleres de artesanía, restaurantes de comida tradicional y pequeños hoteles con encanto.

Las playas que se sitúan a los pies de la muralla es el perfecto contraste entre el pasado medieval de Tossa de Mar y su actual vida turística.

El hotel de Nadal

De hecho, la localidad catalana ha reforzado su perfil como destino turístico después de que la marca ZEL, creada por el grupo Meliá y Rafa Nadal se fijasen en ella para abrir un hotel hace dos años.

Se encuentra a apenas 5 kilómetros de Tossa de Mar, en medio de la montaña, entre Cala Giverola y Cala Pola.

Terraza del One Beach Club del hotel Zel Costa Brava. Melià

El Zel Costa Brava dispone de 214 habitaciones y suites integradas en un entorno natural de 35 hectáreas. Todas ellas ofrecen vistas al mar, a la montaña o, a los jardines.

Se organizan en pequeños apartamentos independientes, con distintas tipologías de 1,2 y 3 dormitorios bajo las categorías Suites, Junior Suites, Casa ZEL y Dúplex.

El precio medio por noche se sitúa en un rango alto, entre 130 y 600 euros, según temporada y categoría de habitación.