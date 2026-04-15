Sonsoles, sobre Fernando Ónega: "Le he echado mucho en falta con el tema de Noelia, la chica que pidió la eutanasia"

Sonsoles Ónega en su visita a 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

Sonsoles Ónega fue la invitada de Pablo Motos este martes en El Hormiguero. La presentadora atraviesa un gran momento profesional porque acaba de lanzar su nueva novela, Llevará tu nombre.

Sin embargo, hace apenas unas semanas, sufrió la durísima pérdida de su padre, Fernando Ónega. Precisamente, al legendario periodista le entregó el primer ejemplar de su publicación para que lo leyese en el hospital.

Muy emocionada, Sonsoles contó a su compañero de cadena que su progenitor falleció antes de que terminara la novela. "Empezó a leerla y se quedó en la página 152. Yo recogí el libro de su habitación con una mascarilla", reveló.

"Solo pienso que es el último libro que tuvo en sus manos", apostilló, que aguantó para no romperse en directo. "Qué bonito, estaréis unidos hasta el final", espetó Motos muy cariñoso.

Como ya se sabía, Sonsoles mantenía una estrecha relación con su padre. "Hablábamos todos los días varias veces. Cuando yo salía enfadada de la tele, me tranquilizaba porque era un hombre de concilios", contaba la presentadora de Antena 3.

"Le consultaba absolutamente todo y aún sigo pensando en cómo haría él las cosas. Ahora tengo que imaginarme las respuestas que me daría. Le echo terriblemente de menos".

Precisamente, uno de los asuntos que no ha podido pedir consejo es el mediático caso de Noelia Castillo. "Le he echado mucho en falta con el tema de Noelia, la chica que pidió la eutanasia y se la dieron", confesó.

Sonsoles, además, recordó que Fernando Ónega "emitió la cinta de Ramón Sanpedro". "Le pregunté y escuché dentro de mí lo que me habría dicho que debía hacer con la historia de Noelia".

120 días sin fumar

Por otra parte, Sonsoles contó muy orgullosa que ya no fuma. "Llevo 120 días sin fumar y me he puesto 7 kilos", dijo explicando que llegó a "abrir dos paquetes de tabaco al día, desde los 15 años".

"Lo llevo bastante bien, pero por la mañana tengo mucha ansiedad y como cosas que no debo".

La escritora de 48 años reveló que incluso ha probado a meterse "wasabi" en la boca para "ver si eso me cortocircuita". "Antes siempre escribía con un cigarro en la mano y ahora me está costando, tardo más en escribir", zanjó.