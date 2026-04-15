El municipio medieval declarado Conjunto Histórico: apenas 800 habitantes, calles colmadas de flores y a 45 minutos de Jaén

Este pueblo Conjunto Histórico se encuentra en Jaén y es perfecto para desconectar. iStock

Iznatoraf es uno de esos pueblos blancos de Jaén que sorprenden por su historia, su altura y sus vistas sobre la comarca de Las Villas.

Desde este punto se divisan las localidades próximas de Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo y Sorihuela del Guadalimar.

La historia de este pequeño municipio andaluz de 874 habitantes y situado a unos 45 minutos de Jaén capital se remonta a la Edad del Bronce, en el II milenio a.C., con las primeras evidencias de ocupación en la zona.

Su emplazamiento estratégico, sobre un cerro de 1.036 metros de altitud, hizo que fuera un buen punto de control del territorio y de las rutas hacia Sierra Morena.

Más tarde, dejó una huella medieval clara en su trazado urbano, con calles estrechas, encaladas y sinuosas dentro de un recinto de origen árabe.

El principal atractivo de Iznatoraf es su casco histórico, declarado Conjunto Histórico el 15 de mayo de 2012 por su buen estado de conservación.

Una de las calles de Iznatoraf (Jaén). iStock

'Torafe', como le llaman los locales, rezuma sabor medieval y goza de excelentes panorámicas de la provincia, ya que sirve como mirador natural: desde lo alto se dominan los campos de olivos y la Sierra de las Villas en varias direcciones.

La cocina de Iznatoraf comparte base con la comarca de Las Cuatro Villas, pero sobresalen sobre todo los productos de la matanza del cerdo.

El plato más característico es el ajo de morcilla, también conocido en otros puntos de la provincia como bodrio.

En Semana Santa, es típico el potaje de garbanzos con panecillos, y también son muy conocidos la pipirrana y el conejo en salsa, llamado de forma local tarrafeña.

Paco Clavel, torafejo ilustre

Pocos lo saben, pero Iznatoraf cuenta con un vecino ilustre que siempre que puede presume de sus raíces torafejas. De hecho, el centro cultural del pueblo, inaugurado en 2023, lleva su nombre.

Francisco Miñarro López, más conocido como Paco Clavel, nació allí el 26 de octubre de 1949.

"Le tengo mucho cariño al lugar donde nací, ya que en algún sitio de la Tierra tenemos que nacer. Creo que conforme pasa el tiempo le tengo más afecto y apego al sitio", declaró en una entrevista a Diario Jaén.

Paco Clavel Gtres

El artista y cantante pop es uno de los nombres más significativos de La Movida Madrileña. De hecho, es creador de los movimientos 'guarry-pop' y 'cutreLux'.

A lo largo de su dilatada carrera, ha colaborado con artistas como Alaska, Pedro Almodóvar, Fabio McNamara y hasta Mecano.