El pueblo español donde Boris Izaguirre descansa: Monumento Nacional del siglo XVIII y la playa más larga de Galicia

Carnota, en plena Costa da Morte coruñesa, se ha convertido en un discreto refugio de vacaciones para quienes buscan paisaje, calma y buena mesa, entre ellos el escritor y colaborador de televisión Boris Izaguirre.

El venezolano, que se estrenó esta semana como investigador de Mask Singer: adivina quién canta en Antena 3, ha definido su estancia en la zona como parte de “un fin de semana espectacular”.

A tan solo una hora en coche de Santiago de Compostela, este municipio ofrece una combinación muy equilibrada de naturaleza, patrimonio y vida rural.

El gran emblema del lugar es la playa de Carnota, considerada la más extensa de Galicia, con unos 7 kilómetros de arena abierta al Atlántico, tramos solitarios y un entorno de dunas y marismas que conserva todavía un carácter salvaje.

Pasear por la orilla, observar el cambio de luz sobre el monte Pindo o simplemente desconectar frente al mar forma parte de cualquier ruta básica por la zona.

Boris Izaguirre, primer invitado de 'Tesoro o cacharro'. Atresmedia Televisión

Además de su arenal, Carnota presume de uno de los conjuntos de hórreos más singulares de Galicia, con alrededor de 900 construcciones inventariadas en el municipio. Estas datan del siglo XVIII.

El hórreo de Carnota, junto a la iglesia de Santa Comba, fue declarado Monumento Nacional por su buena conservación, su arquitectura y su valor simbólico dentro del barroco rural, con 34 metros de largo, 1,90 de ancho y 22 pares de pies de granito.

Visitarlo, junto al hórreo vecino de Lira, permite comprender el peso de la agricultura tradicional y añade un punto cultural a la escapada.

Un hórreo es una construcción rural típica del noroeste de España diseñada para almacenar alimentos, como el maíz o el grano.

Y, hablando de gastronomía, la oferta de Carnota se apoya en el marisco de la ría, pescados del día y cocina gallega sencilla, que puede encontrarse en casas de comidas y restaurantes repartidos por el municipio.

Caldeirada de rape, un manjar típico de Galicia. iStock

Platos como el pulpo, los arroces con marisco, las caldeiradas o las parrilladas de pescado y carne, acompañados de vinos gallegos y postres caseros, completan la experiencia.

Carnota es un ayuntamiento de unos 4.600 habitantes, repartidos en 66,4 kilómetros cuadrados y organizado en cinco parroquias, siendo sus núcleos más poblados O Pindo, Lira o Lariño.

Su posición, al sur de Fisterra y limitando con Muros, Dumbría y Mazaricos, facilita las excursiones a estas localidades cercanas antes de regresar a dormir junto a la gran playa.