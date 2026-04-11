Luis Zahera: "Compro toda la ropa de segunda mano. Cuando veo el precio de la nueva, me siento el más listo del mundo"

Luis Zahera está atravesando por un "momento dulce". No deja de sumar proyectos.

El último es Chungo, un monólogo sobre historias en clave de humor de su trayectoria profesional que se podrá disfrutar en el Teatro Capitol Gran Vía de Madrid a partir del día 17.

"Estoy metido en muchos líos. Parece que siempre estamos trabajando los mismos en todas las partes", dijo en su visita a El Hormiguero este pasado lunes.

"La verdad es que tengo que aprender a decir que no, pero a mi generación nos enseñaron a trabajar de un modo en el que descansar no es una opción, te decían que ibas a acabar debajo de un puente".

El intérprete, que acaba de estrenar en Prime Video la película Zeta junto a Mario Casas, explicó que empezó a escribir su show en 2008. "Luego fue evolucionando y fui introduciendo vivencias mías y de mi entorno", contó matizando: "No necesito un guion, es mi vida. Es Luis Zahera poniendo en ridículo a Luis Zahera".

Luis Zahera junto a Pablo Motos.

Algo afectado por la alergia típica de este tiempo - "Estoy como si me hubiera fumado un porro", bromeó con Motos-, el gallego confesó que sufre ansiedad si deja de trabajar.

"Cuando me llaman a ofrecerme algo que no puedo hacer porque me es imposible, me pongo a interpretar un papel de que estoy muy afectado y me siento fatal", dijo para añadir que "hay que aprender de la juventud actual que me tranquiliza porque entiende el trabajo de otro modo".

Anécdotas familiares

En la conversación con el presentador valenciano, también hubo tiempo para varias anécdotas personales. Zahera reveló primero que su madre casi le olvidó en casa en un incendio cuando era un bebé.

"Siempre lo cuenta en Navidad. Se le prendió fuego a una sartén en la cocina y cerró las puertas de la casa y cogió corriendo a mis cuatro hermanas, yo que era el pequeño, un bebé que estaba en la cuna, y se olvidó de mí".

También habló de las "putadas", en palabras de Motos, que le hacían sus hermanas: "En las familias numerosas siempre sufrimos los chiquitines mucho. Se ponían en la cara un centollo y se cubrían con una sábana como un fantasma, y me daba muchísimo miedo".

"También me hicieron creer que Orense era el extranjero y muchas más cosas", añadió el actor nacido el 23 de mayo de 1966 en Santiago de Compostela.

Su trabajo en Nueva York

Además, Luis Zahera confesó el trabajo que tuvo en Nueva York de joven. "Como no hablaba ni papa de inglés, me dio trabajo un italiano colgando los abrigos en un restaurante muy lujoso de TriBeCa [uno de los barrios más caros de la ciudad neoyorkina]".

"Colgaba abrigos espectaculares de piel y tenía muchísima curiosidad por ver lo que llevaba esa gente en los bolsillos. Una vez en un abrigo me encontré en un bolsillo una cabeza recién decapitada de un conejo. Nunca más miré en los bolsillos", zanjó.

Por último, el veterano actor desveló que compra toda su ropa de segunda mano. "Me gusta mucho más", apuntaba. "Ya desde pequeño, cuando tenía ropa nueva, le pedía a mi madre que me la lavara varias veces porque no me gustaba nueva".

Y concluyó: "Luego ya descubrí la ropa de segunda mano y no compro nueva nunca. Una vez fui a El Corte Inglés y aluciné con el precio de la ropa nueva, me sentí el tío más listo del mundo".