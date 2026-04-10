Verónica Dulanto: "Confío en que llegue el momento de tener mi programa en el prime time de Telecinco. Sería el colofón"

"Estoy entusiasmada, tengo muchísimas ganas, y voy a por todas", dice Verónica Dulanto a EL ESPAÑOL nada más descolgar el teléfono. La presentadora estrena Visto lo visto este sábado en Telecinco (13:45).

Se trata de un programa que, al igual que su predecesor ¡Vaya fama!, está producido por Cuarzo (Supervivientes, La isla de las tentaciones).

La apuesta es arriesgada porque Mediaset da un giro radical al access del informativo que presenta María Casado en la sobremesa, con una apuesta clara por la actualidad en detrimento de la crónica social.

"Iremos pasito a pasito. Las cosas a día de hoy están difíciles. Esto no es llegar y besar el santo", dice Verónica, sabedora de que el reto no es fácil.

El programa se nutrirá de los contenidos "más virales, asombrosos, espectaculares y primará la imagen sobre el resto. Contará, además, con José Luis Vidal como prescriptor para aportar contexto y analizar los contenidos desde diferentes puntos de vista y con un equipo de reporteros".

Para Dulanto, Visto lo visto es un programa especial después de años haciendo pico y pala, como sustituta, en formatos como Vamos a ver, Fiesta o Tiempo al tiempo.

De ahí que ya sueñe con tener su propio programa en prime time. Desde luego, que la confianza que tiene la cadena en ella es máxima, así que, "¿por qué no?".

Verónica Dulanto.

Por fin sales de titular. ¿Tenías ganas de estrenar programa?

La verdad es que sí. Estoy muy contenta porque siempre la cadena me ha tratado súper bien y confía en mí. Hemos tenido muchísimas charlas en las que me han dejado muy claro que cuentan conmigo y esto es una muestra más de ello.

Hasta ahora, en todos los programas donde había estado éramos dos presentadores, y este ya llega para mí solita, que también es una responsabilidad mayor.

Me lo tomo como un reto personal y profesional donde vamos a ir a por todas. Ojalá el programa que tenemos previsto cale en la audiencia y a la gente le guste y se enganche.

¿Y qué formato tenéis previsto? ¿Un repaso a la actualidad con el ritmo de las redes sociales?

Visto lo Visto no se parece a otros formatos de actualidad que hay actualmente en la televisión. No tenemos colaboradores, ni mesas de debate. Con lo cual, el ritmo que vamos a llevar va a ser ágil y rápido.

Es un formato donde va a primar lo que ves, o sea, no te queremos contar lo que está sucediendo sino que lo veas con tus propios ojos.

La imagen va a primar por encima de todo. Queremos que el espectador no pueda apartar la mirada de la televisión. De ahí que el ritmo va a ir lo suficientemente rápido como para que no te aburras, pero que invite también a disfrutarlo, tampoco para que te marees.

Es un giro total a la franja porque la cadena ha apostado los últimos años por el corazón con Socialité y ¡Vaya fama! ¿Te lo tomas como un desafío especialmente diferente para ti también?

Sí, y lo vamos a hacer con un tono de fin de semana. Los últimos programas que he hecho tenían una parte de actualidad y otra parte de corazón muy diferenciada, y esto es otra cosa: un contenido que en la franja en la que va, tiene muy buen encaje porque va justo antes del informativo del sábado y domingo.

Es un programa donde puede estar toda la familia. Hemos pensado en el público joven, que es gente que, a día de hoy, consume poca televisión, pero que se informa a través de las redes sociales.

Queremos traerlos a la televisión, y que vean el programa con sus padres y sus hermanos. Que sea un momento entretenido antes de comer para todos los públicos.

"Con 'Visto lo visto' iremos pasito a pasito. Las cosas a día de hoy están difíciles. Esto no es llegar y besar el santo" Verónica Dulanto

Sales a jugar en una franja muy complicada, donde La Ruleta de la suerte es absolutamente incombustible en Antena 3 y D Corazón se ha consolidado en La 1. El reto es verdaderamente difícil. ¿Os ha prometido paciencia Telecinco? ¿Qué esperas?

Claro que es un reto difícil, todos los sabemos. Es una franja complicada, pero volvemos con una propuesta diferente a lo que había hasta ahora. Cada cadena en este momento en esa franja tiene su hueco y está bien también venir con una propuesta diferente.

Para la gente que no le guste el corazón o para aquellos que no sean consumidores de La Ruleta, aquí van a tener un programa nuevo donde pueda decir oye 'pues me gusta, me entretiene'.

Queremos fidelizar a la audiencia. Esto es pasito a pasito. Las cosas a día de hoy están difíciles. Esto no es llegar y besar el santo. Ojalá. Nosotros vamos a poner todas nuestras mejores intenciones y vamos a hacer pico y pala sin parar.

Lo intentaremos con todas las ganas del mundo. Aquí las décimas cuentan mucho, así que mientras sea algo ascendente pues será buena noticia, aunque sea décima a décima.

¿Por qué crees que ha pinchado el corazón en este tiempo? ¿Los personajes ya no son tan relevantes como en su día lo era la Pantoja, por ejemplo?

Hace unos años había muchísimas horas dedicadas al corazón en Telecinco, pero los tiempos cambian y hay que adaptarse. No sé, no es que estemos viviendo horas bajas porque luego, por ejemplo, hay programas donde interesa un personaje como pasó con Gloria Camila y todo el lío de Manuel Cortés.

O esta semana Irene Rosales con la entrevista que va a dar Kiko Rivera a De viernes. Eso te demuestra que, puntualmente, sí que hay personajes que siguen interesando. El corazón sigue teniendo su cabida.

Televisivamente hablando, ¿a ti que te pone más, un Óscar Puente o una Terelu Campos o la propia Gloria Camila?

A mí me pone de todo. Mientras sea potente el contenido me da igual cómo se llame, la verdad. Me interesa el mundo del corazón como me puede interesar el amerizaje del Artemis esta madrugada.

Y creo que no es incompatible además. Es tan digno hacer una entrevista a Gloria Camila como a Óscar Puente o a cualquiera.

¿Qué si me pones más Óscar Puente o Terelu? A mí me pone de todo mientras el contenido sea potente" Verónica Dulanto

¿Qué le preguntarías a Pedro Sánchez si tuvieras ocasión?

¡Buff! Muchas cosas, eh. Vaya pregunta. Uy, lo tendría que pensar, porque si solo me das una oportunidad tendría que pensarla bien.

Te doy tiempo, sigo con la entrevista y se te viene a la mente una, me dices.

Venga, vale.

Antes hablábamos de la confianza que ha depositado Mediaset. ¿Cómo es tu relación con los jefes? ¿Os reunís habitualmente? ¿Puedes escoger? ¿Hay sobre la mesa más proyectos?

Es una relación muy fluida. Estamos en contacto permanente hablando de proyectos que hemos visto, que a lo mejor no quiere decir que no salgan a la luz el día de mañana.

Pero que, por ahora, no es era el mejor momento y han esperado el hueco oportuno para ir con Visto lo visto. A mí me transmiten mucha confianza, que soy la persona con la que quieren contar, y eso me da mucha tranquilidad. Creo que por ambas partes estamos encantados de trabajar juntos.

Verónica Dulanto.

¿Te gustaría dar el salto al prime time con un formato de entretenimiento al estilo La isla de las tentaciones?

¡Claro! Eso son ya hablar de palabras mayores. Sería el colofón. Es algo que siempre se tiene en mente y yo creo que el día de mañana, no sé cuándo, ¿por qué no?

Lo mismo que he hecho muchos formatos que no tienen nada que ver unos con los otros, sí que confío en que llegue el momento en el que tenga mi programa de noche o un prime time. Aunque para mí todos los programas son importantes, da igual la franja en la que estén.

¿Qué opinas del culebrón del momento, de la relación entre Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias. ¿Te ha sorprendido?

A mí me parece estupendo. O sea, es que perdóname, el foco no hay que ponerlo en Aitana Sánchez-Gijón porque le saque veintitantos años a Maxi. El foco hay que ponerlo en Maxi que ha conseguido a una pedazo de mujer como es Aitana. Hay que darle la vuelta.

"Maxi Iglesias es un campeón por conquistar el corazón de un mujerón como es Aitana Sánchez-Gijón" Verónica Dulanto

También te digo que las cámaras están persiguiendo a ella y no a él. Debería cambiar eso...

Por supuesto. Hay que cambiar ya la mentalidad. Nos sigue llamando mucho más la atención que haya una pareja en la que sea ella la mujer la que sea bastante más mayor que el chico, que al revés.

Al revés parece lo tenemos más asimilado y en esto, hay que avanzar. Hay que superar este debate de si se sacan X años o los que sea. Son dos personas que se atraen, que están bien, que se compenetran y qué más da los años que tenga cada uno. Es absurdo.

Totalmente.

Siempre se pone el foco en la mujer y yo estoy estoy en contra. Repito, aquí hay que poner el foco en que Maxi Iglesias me parece un campeón por haber podido conquistar el corazón de un mujerón como es Aitana.

¿Se te ha venido ya a la cabeza alguna pregunta para Sánchez o prefieres pasar palabra?

Prefiero pasar palabra (risas).