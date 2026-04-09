Fernando Tejero, a Jordi Évole: "Me ofrecieron 150.000 euros por salir del armario públicamente y no acepté"

El próximo domingo, 12 de abril, Fernando Tejero será el protagonista de la próxima entrega de Lo de Évole (laSexta), una entrevista en la que el actor se abre como nunca sobre su vida personal y profesional.

Antes de la emisión del programa, el espacio de Jordi Évole ha difundido en redes sociales un avance que ya está generando titulares.

En él, el intérprete revela que, cuando ya era un rostro popular de la televisión, le ofrecieron 150.000 euros por hacer pública su homosexualidad en exclusiva.

"Me ofrecieron mucha pasta por salir del armario públicamente… y no acepté, no quería hacer negocio con eso", resume el intérprete en ese adelanto.

150.000€ por salir en TV a contar que eres gay. Eso le ofrecieron a Fernando Tejero hace ya muchos años. Se lo acabó contando a @PepaBueno gratis. La vida de Fernando, una película no siempre cómica. Este domingo en @LoDeEvole @laSextaTVpic.twitter.com/RPJMWTI5iW — Jordi Évole (@jordievole) April 8, 2026

"No quería ser homosexual"

En la conversación con Jordi Évole, el actor recuerda cómo vivió durante años ocultando su orientación sexual, tratando de encajar en un patrón que no sentía como propio.

"Yo observaba a los hombres heterosexuales e intentaba imitarlos", confiesa, antes de reconocer que incluso llegó a modular su manera de hablar para tener un tono de voz más masculino: "Yo tengo la voz grave de forzarla porque no quería ser homosexual".

El propio periodista le responde en tono medio en serio, medio en broma, que esa interpretación fue "el primer papel" de su carrera.

Algo que Tejero admite "sin ninguna duda", evidenciando hasta qué punto construyó una especie de personaje para proteger su intimidad del foco público.

Fernando Tejero ha anunciado a través de sus redes sociales el fallecimiento de su padre. GTRES

El precio de la fama

El avance difundido por laSexta deja claro que la entrevista irá mucho más allá de la anécdota económica, abordando el coste emocional del soterramiento de su identidad y el impacto del éxito masivo de series como Aquí no hay quien viva o La que se avecina en su vida privada.

"Uno no está preparado para eso. Ni me imaginaba el alcance mediático", admite. La popularidad alcanzó tales cotas que hasta tuvo que hablar con su familia para que no lo trataran de un modo distinto por ser célebre: "Les tuve que decir que seguía siendo yo".

Entre otros asuntos, Tejero repasa cómo la fama alteró su rutina, su relación con la familia y la forma en la que gestionó, durante años, el miedo a mostrarse tal y como era mientras su popularidad crecía, dentro y fuera de la pequeña pantalla.

La entrega de Lo de Évole con Fernando Tejero podrá verse este domingo a partir de las 21.30 en laSexta, y promete convertirse en uno de los testimonios más comentados de la temporada televisiva.