Arturo Valls: "Se debería llevar con naturalidad el moverse entre cadenas, pero los de arriba lo viven con más tensión"

Un año y medio después, vuelve Mask Singer: adivina quién canta. Antena 3 estrena en el prime time de este miércoles, 8 de abril, la quinta edición del talent show de máscaras.

Y regresa con un equipo de investigadores renovado casi al completo. Tras las bajas de Los Javis y Alaska, Ana Milán es la veterana de un jurado al que se suman Ruth Lorenzo, Boris Izaguirre y Juan y Medio. Esta edición, además, contará con doble desenmascaramiento en todas las entregas.

La emoción está servida, desde luego. En conversación con BLUPER, el presentador del formato de Fremantle, Arturo Valls, acepta que Javier Calvo y Javier Ambrossi "eran increíbles", si bien "ahora hay otro tono, otra forma".

El valenciano es un valor seguro para Atresmedia, grupo con el que recientemente se estrenó como productor de series en Rafaela y su loco mundo, disponible en Atresplayer. Una adaptación del cómic de Aníbal Gómez en la que también actúa.

Entre sus muchas facetas, la única a la que descarta volver es a la de conducir un concurso diario, como hizo en ¡Ahora caigo! durante diez años. "Es algo que te hipoteca cuando quieres meterte en otros proyectos. Esa etapa está superada".

Arturo Valls, en el primer programa de 'Mask Singer 5'. Atresmedia Televisión

Hace poco bromeabas con los compañeros de El Televisero diciendo que como tardara más en estrenarse Mask Singer quizá alguna máscara moría... ¿Ha sido más complicado guardar el secreto?

Digamos que la gente ya no hace por descubrirlo, es como que se pincha el globo. En las primeras ediciones, era una locura. Yo prefiero no saberlo hasta el último segundo, así lo disfruto más.

También es que el equipo es muy, muy reducido. Son seis, ocho o diez personas, como mucho, las que saben quiénes están debajo de las máscaras. Eso facilita que no se sepa.

Haciendo balance de estas cinco temporadas, ¿cuál es el famoso que más te ha sorprendido que haya accedido a participar?

Gente que nunca está en la tele. O más bien gente que nunca ha formado parte de un programa de entretenimiento, que nunca ha sido concursante. Manuela Carmena, Isabel Preysler... O gente tipo Carl Lewis, David Hasselhoff...

"La salida de Los Javis de 'Mask Singer' es una transición normal que tiene que ver con el entretenimiento"

¿Cómo viviste la salida de Los Javis?

Cosas de la tele, cosas que pasan. Son gente que tiene otras inquietudes, que se están dedicando al cine... Es una transición normal que tiene que ver con el entretenimiento.

Lo que se recibió con mucha alegría fue la incorporación de Juan y Medio, de Boris Izaguirre y de Ruth Lorenzo. Son un aliciente para esta quinta temporada. Los Javis eran increíbles, pero ahora hay otro tono, otra forma. Me parece estimulante.

¿Cómo consigues renovar esa ilusión por presentar Mask Singer tras cinco ediciones?

La verdad es que si fuera con más continuidad, con el culo inquieto que tiene uno y lo que le gusta cambiar de formato, podría haber perdido la ilusión. Pero ese tiempo entre temporada y temporada hace que lo cojas con más ganas. Cada vez que voy a grabar me sigue apeteciendo: nuevas máscaras, investigadores, coreografías... No llegas a acostumbrarte.

📰 Enormes personajes están recorriendo las calles de nuestras ciudades.



👺 Podría tratarse de un COLOSAL desfile de máscaras.



🏙️ ¡Se viene algo ENORME!



🤩 ¡Muy pronto llega @masksingera3 con @ArturoValls! #MaskSinger 🎭 https://t.co/Xr6UQzhvmM pic.twitter.com/xvv3uNv8kw — Antena 3 (@antena3com) March 25, 2026

Y, a juzgar por las audiencias de Antena 3, ¿es fácil acostumbrarse al liderazgo?

Es muy significativo que, siendo líder en casi todas las franjas y horarios, sigan currándose las promos. Mask Singer, Tu cara me suena... ¿Qué necesidad tienes de hacerte publicidad cuando eres el número uno? Dice mucho de ti que sigas anunciándote de manera tan cuidada, con tanto cariño...

Más allá de Mask Singer, te hemos visto actuando en Rafaela y su loco mundo, serie de la que también eres productor. ¿Qué tiene que tener un proyecto para que inviertas en él?

Que parta de una premisa distinta a lo habitual, que sea algo que no hayamos visto. Imagínate cuando me cuentan que gente súper famosa se va a meter debajo de una máscara de dos metros y hay que averiguar quiénes son. Eso ya es interesante.

Sobre 'Rafaela y su loco mundo': "Hay que ser realistas y no pretender que un público generalista entre en el código del 'humor Chanante"

Y luego está el cómic de Aníbal Gómez, con una adolescente cuyas amigas son interpretadas por señores de 50 años. Pues ahí que me meto. Además, estos proyectos los haces con amigos o gente muy pro, con la que ya has trabajado. Sabes que te lo vas a pasar bien. Eso es ya un aliciente para que yo me meta como presentador, actor o productor.

¿Ves factible que el 'humor Chanante' de Rafaela se emita en abierto, como antaño?

Bueno, en abierto... En La 2 o en laSexta a lo mejor [risas]. Hay que ser realistas y no pretender que un público generalista, mayoritario, entre en ese código. Pero, oye, luego nunca se sabe. Mira El juego del calamar.

A mí me gusta que esos formatos tengan como público grandes minorías. El 'mundo Chanante' era para una minoría, pero una minoría muy ruidosa.

¿Te gustaría volver a presentar un concurso diario?

Es que eso es lo que más te limita. Cuando quieres producir una serie, actuar, meterte en otros proyectos, un concurso diario te hipoteca. Creo que esa etapa ya está superada.

Lalachus y Arturo Valls parodian 'La Promesa' en 'Crossobar'. RTVE

Un día te vemos con Broncano o apareciendo en Crossobar en La 1; otro, presentando Mask Singer en Antena 3. ¿Crees que falta naturalidad en la tele para que los presentadores se muevan entre cadenas?

Igual sí. Se puede jugar y llevarlo con naturalidad, lo que pasa es que los de arriba lo viven con más tensión. Están peleando por la décima y lo ven de otra manera. Pero nosotros, como presentadores y actores, deberíamos llevarlo con más tranquilidad.

Sin ir más lejos, la noche de los miércoles veremos a Ana Milán en Mask Singer y en Cuatro, conduciendo Ex. La vida después...

Sí, pero también hay que tener cuidado. No se puede estar en todas partes. Cuando no tienes contrato de cadena, te lo puedes permitir, pero tampoco mola abusar. Que hagas un formato puntual en otra cadena, o como invitado... Pero estar en varias cadenas a la vez tampoco.

"No me veo en un reality, siendo yo mismo. Me gusta más mi personaje de presentador. Lo juego mejor"

¿Qué se sabe de That's My Jam?

Uy, pues eso está regular. Dormido. Es un programa carísimo, entiendo que TVE haya decidido no renovarlo. Es encontrar el sitio, el momento...

¿Qué más te apetece hacer en televisión? ¿Qué te queda?

Creo que solo me queda presentar los informativos o hacer un programa de cocina.

Arturo Valls y el jurado de 'Mask Singer 5'. Atresmedia Televisión

¿Porque de un MasterChef o un TopChef ni hablamos, no?

No, no, no. No me veo. Tanto reality, el ser uno mismo... A mí me gusta más mi personaje de presentador, lo juego mejor.