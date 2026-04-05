Megan Montaner: "Me tuve que armar de valor para aguantar la mirada de Rodolfo Sancho. Currar con él es una maravilla"
EL ESPAÑOL habla con la actriz que protagoniza la serie 'Entre tierras', cuya segunda temporada ya se ha lanzado en Atresplayer.
Dos semanas después de la vuelta a Atresplayer de Entre tierras, la serie protagonizada por Megan Montaner y Rodolfo Sancho sigue generando conversación en redes sociales.
La segunda temporada de la serie más vista de la plataforma, que estrena un capítulo cada domingo, abre una nueva etapa. María regresa 20 años después, siendo madre de adolescentes y con un gran miedo: ¿se volverá a enamorar?
La presentación de la ficción de Atresmedia tuvo lugar en el Festival de Málaga, donde EL ESPAÑOL conversó con Montaner sobre la evolución de su personaje, los miedos durante la grabación y sus nuevos proyectos.
María vuelve 20 años después en esta nueva temporada. Un cambio que ha supuesto recuperar a un personaje sin cambios físicos. Como actriz, ¿a qué te has agarrado?
Pues a todo lo que podía. O sea, porque estábamos hablando mucho ahora de qué pena no haber podido también hacer una caracterización adecuada a la época. Pero, bueno, por lo de siempre: porque siempre necesitamos más tiempo, más dinero y estas cosas, pues no se pueden usar.
Entonces, darle realismo, darle verdad a que yo pueda ser la madre de Marina y de Germán, que tienen diez años menos que yo, fue un reto.
Megan Montaner, sobre el paso del tiempo de su personaje: "Yo preguntaba: 'De verdad, ¿esto cuela?"
¿No usabais ningún tipo de caracterización?
Sí. Y sí que me ponían una textura que se supone que lo que te hace también es dejarte manchitas del sol, como más de campo. Pero bueno, había ahí algo de decir: 'Dios mío, o sea, tengo que echar aquí todo por delante para que la gente conecte y crea que esto puede ser posible'.
Y tenía miedo constante todo el rato. Le decía a Montse y a Luis: 'Pero de verdad, de verdad, ¿esto cuela?'. Y parece que sí.
Bueno, a mí me encantaría coger y hablar de esto más, efectivamente. Pero supuso, claro, bajar la energía… Bueno, intuición, intuición, intuición todo el rato, de decir: '¿Qué pasaría si yo tuviera ahora unos hijos adolescentes o de 18 o 20 años en esta situación?'.
¿Qué puedes contar de la relación que tiene María con el nuevo personaje, el que encarna Rodolfo?
Se intuye lo que se intuye. Yo creo que los dos personajes viven bajo la absoluta sorpresa de que les esté ocurriendo.
Que es lo bonito, ¿no? Es como un amor imposible que no debe darse y, sin embargo, es inevitable. Es algo que aflora sin quererlo. De hecho, los dos intentan, en cierta forma, que no suceda y resistirse.
Megan, ¿cómo se supera la mirada de Rodolfo Sancho?
Me tuve que armar de valor y decir: 'Aguanto'. No, bueno… es que currar con este señor es una maravilla. Entonces, yo qué sé, ha sido tan fácil… Además, indagar en esa situación de cada uno, es bonito también vivir ese amor prohibido.
De esta manera, María también despierta, ¿no? 20 años son muchos años.
Demasiado tiempo, efectivamente. Pero bueno, sí. María ha aprendido simplemente a vivir con la ausencia de Manuel, pero no lo ha superado, porque era su pilar y porque era todo para ella.
Entonces cree que no va a volver a sentir nunca más. Entonces viven en una carencia y resulta que se encuentran ahí… Así que, bueno, es bonito en ese sentido.
Los personajes comparten ese sentimiento de culpabilidad y de traición, a pesar de que él está muerto. Pero aun así sientes que estás traicionando.
"María ha aprendido simplemente a vivir con la ausencia de Manuel, pero no lo ha superado"
¿María lo pasa peor, igual o mejor en esta temporada que en la anterior?
Es que esta mujer siempre lo ha pasado mal. Yo creo que peor porque están sus hijos y son adolescentes. Están en otro nivel, en otra madurez, en otro crecimiento, con problemas distintos que creo que la hacen más vulnerable y lo pasa, creo, peor que en la otra.
Mira que en la primera, joder, se sacrifica por su familia, ¿no? Y se va a vivir con una persona que ni conoce ni nada. Pero todo el esfuerzo que ha depositado durante todos estos años y ver cómo todo se está resquebrajando y destruyéndola por dentro, es difícil.
¿Por qué te dan siempre papeles de mujeres sufridoras?
No es verdad, no es verdad. Acabo de hacer una peli que me lo he pasado súper bien, que me he reído, que estaba todo el rato ahí arriba, por fin. O sea, es verdad que muchas veces sí… pero ya no lo sé, porque yo te juro que no soy para nada así.
De hecho, soy todo lo contrario, cosa que me encanta porque me hace mucha terapia en mi día a día. Es cierto que últimamente… A ver, los últimos tres proyectos que hice ya no han sido dramones.
Es que me lo he pasado tan bien, me he reído tanto, y hemos estado en un equipo increíble que, hacía mucho tiempo que no me pasaba también llorar de risa y de tristeza de no volver a coincidir con mucha gente de ahí, porque lo que se fraguó fue increíble.
Megan Montaner, sobre hacer papeles de mujer sufridora: "Yo te juro que no soy para nada así".
¿Se ha roto ya la pared que ha habido durante mucho tiempo entre actores de cine y televisión? Ahora que parece que hacéis más series, ¿os llaman menos para películas?
Yo creo que hay más gente del cine que se pasa a las series… Se pasa no; o sea, lo complementa. Más que gente de las series que se va al cine. Creo que es más difícil acceder al cine cuando estás en series. Entonces sí que sigue habiendo ahí algo que, poco a poco, se va rompiendo, porque todo se va entrelazando mucho más.
Pero las propuestas y proyectos que te van llegando… sientes todavía que tienes que remar mucho para acceder a lugares en los que solamente están los que ya estaban ahí. Y luego, con respecto a lo que decías, puede ser que exista un poco. En comparación con lo que era hace 20 o 30 años, se ha diluido completamente.
Antes sí que estaba claro. Hay que pensar que hace tiempo las series eran otra cosa, no tenían la calidad de hoy en día. La luz era una pantalla blanca ahí, tres cámaras cruzadas. Entonces ahora cada vez la serie se parece más al cine y viceversa. Hay series que tienen mucho más, a veces, que películas.
Pero lo del salto del actor… ahí sí que creo que todavía sigue habiendo algo.
¿Te apetecería Hollywood en algún momento?
Antes tenías que ir para allá y correr el riesgo, y la suerte de que pudiera tocar o no. Pero a mí, hombre, si te llega una oportunidad -lo que estaba diciendo también Rodolfo-, de un guion o una historia que te atrape, que te guste, la experiencia de rodar en otro lugar, ver cómo lo hacen allí también, compartir equipo con diferentes maneras de hacer las cosas… eso sí.