Es oficial: confirmados los presentadores sustitutos de Iker Jiménez y Carmen Porter en 'Horizonte' esta Semana Santa

Iker Jiménez y Carmen Porter se van de vacaciones de Semana Santa, aunque no por ello Horizonte parará. Así lo confirmaron este jueves, 26 de marzo, en los instantes finales del programa.

Ambos presentadores de Mediaset despedían a los colaboradores. Entre ellos, a Luz Escobar, activista cubana, que narró con pelos y señales la situación de “incertidumbre” en la que se encuentra sumida su país.

En vista de que el debate estaba candente, pero no quedaba tiempo para más, Iker decía: “Ahora si queréis seguimos nosotros. Gracias, Luz, vaya lección, de verdad”. Y el vasco adelantaba que habría programa la semana que viene.

“Como esto va a seguir, te invitamos aquí, a que nos cuentes la realidad”, prosiguió Jiménez. “¡Feliz Semana Santa!”, deseaba Porter a los espectadores y tertulianos del espacio de actualidad.

Así, el comunicador comentó que Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero tomaban los mandos de Horizonte durante las próximas entregas. “Nos sustituyen en Semana Santa, que aquí esta pareja se va a descansar”, explicaba Carmen.

Cuatro emitirá Horizonte el próximo lunes, martes y miércoles en access prime time. Por el contrario, el programa descansará el Jueves Santo.

“No les abandonen, ¿eh? Que estaremos vigilantes. A lo mejor contamos algo de Cuba. Hasta pronto, amigos. ¡Disfruten!”, terminaba diciendo Iker Jiménez.

Tanto Talegón como Pérez Caballero son piezas fundamentales en el espacio presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter, al igual que el periodista Jorge Calabrés, subdirector de EL ESPAÑOL; el psiquiatra forense José Cabrera, o el escritor Miquel Giménez.

Beatriz conoce bien los entresijos del mundo de la política por su pasado como militante del Partido Socialista; Paco, experto en criminología, es uno de los hombres fijos de Iker, también en Cuarto Milenio.

De esta manera, Mediaset sigue premiando las buenas audiencias de Horizonte. Datos que confirman que el movimiento de programación que realizó el grupo de Fuencarral a principios de año no fue en vano.

Más allá de su emisión regular los jueves, la compañía decidió apostar por Iker Jiménez para el access de Cuatro de lunes a miércoles, moviendo First Dates al de Telecinco.

A pocos días de cerrar el mes, fue el pasado 5 de marzo cuando Horizonte consiguió su máximo histórico en la franja, con un 9,1% de cuota de pantalla y 1.163.000 espectadores.

Desde luego, el programa contribuye al gran estado de forma de la segunda cadena de Mediaset, que promedia en marzo un 6,3%, dos décimas más que la media de febrero.