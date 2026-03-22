Ni Malasaña ni Retiro: este es el barrio de Madrid donde creció Santiago Segura en un piso de 45 metros cuadrados

Santiago Segura y el barrio donde nació en un montaje de BLUPER iStock/ Gtres

Santiago Segura ha vuelto a arrasar en los cines con Torrente, presidente. Y lo ha hecho prácticamente sin promoción: el tráiler se publicó tres días después de su llegada a las salas y aun así el estreno se ha convertido en el cuarto mejor de toda España. La locura por volver a ver al policía en la gran pantalla se ha desatado en los cines.

Su andadura como uno de los personajes más famosos en nuestro país comenzó en el año 1998, con Torrente, el brazo tonto de la ley. Desde sus incios ya batió récords y, en los casi 30 años que lleva la saga, se ha convertido en un fenómeno cultural.

Pero mucho antes de ese éxito, la vida de Segura empezó en Carabanchel Bajo, un barrio popular de Madrid donde creció en una familia humilde. Su padre trabajaba en una fábrica de tuercas y tornillos y el actor pasó allí gran parte de su infancia.

Santiago Segura en su visita a 'El Hormiguero' para promocionar 'Torrente, presidente'.

Tuvo una infancia muy normal y este barrio le influyó en su personalidad y en su manera de ver la vida.

"Vivíamos en Carabanchel, en un piso de 45 metros cuadrados y mis padres dijeron de mudarse a Leganés a un piso un poco más holgado -cosa que él se negó-", expresó en una entrevista en El Hormiguero.

Estudió en el Instituto San Isidro y desde muy joven mostró interés por el cine. Con apenas 12 años comenzó a grabar sus propios cortometrajes con una cámara Súper-8 que compró en El Rastro por 900 pesetas. Con ella rodaba piezas de apenas tres minutos, el máximo que permitían los cartuchos de película de 15 metros.

La Plaza de Carabanchel en una foto de archivo. Madrid Film Office

Sin embargo, su adolescencia no fue de lo más feliz: "La adolescencia fue un horror, de pequeño gordito eres simpático, pero los niños son muy crueles: me llamaban "el bola" o "piraña", como el de 'Verano azul'", explico en una entrevista con TeleMadrid.

"Me pegaban bastante, cuando quería ser el gracioso de la clase, era muy cínico, cabroncete, el gorila, recuerdo muchos días salir corriendo hacia el autobús antes de que me zurraran".

"Un día vine con un pomo hinchado y la respuesta de mi padre era el polo opuesto a mi madre: "se la devuelves", en un momento si lo hice y no me volviera a molestar”.

En aquellos años, Carabanchel era un barrio obrero en plena expansión, con una fuerte identidad de clase trabajadora y lugares emblemáticos como el Puente de Toledo o la Finca de Vista Alegre.

Hoy la zona ha cambiado mucho. El precio medio del metro cuadrado en venta en Carabanchel ronda los 3.595 euros a febrero de 2026, una cifra muy distinta a la de aquellos años en los que un joven Santiago Segura soñaba con hacer cine mientras grababa sus primeros cortos con una cámara de segunda mano.