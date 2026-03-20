Ya es oficial: Santiago Segura confirma la fecha exacta del estreno de 'Torrente, presidente' en Netflix

Torrente, presidente acaba de arrasar en cines y la gran pregunta ya no es de qué va la película, sino cuándo podrá verse en el sofá de la casa, con pausa para pizza y comentarios en el grupo de WhatsApp.

La duda se repite en redes, entrevistas y alfombras rojas: ¿cuándo llega la sexta entrega de la saga de Santiago Segura o a cualquier plataforma de streaming?

En pleno boom del estreno, Segura reconoce que la cuestión que más le plantean no es por los cameos ni por la trama política, sino por la ventana de streaming.

"¿Cuándo sale en Netflix?", se ha convertido en el nuevo "¿va a haber otra de Torrente?", síntoma de cómo ha cambiado el consumo, cada vez más gente da por hecho que verá la película en casa, aunque antes pase por taquilla.

El director, que ha roto todas las reglas de promoción con una campaña sin tráiler ni póster clásico, también juega al despiste con el calendario de plataformas.

Pues yo creo que para verano estará en Netflix. — Santiago Segura (@SSantiagosegura) March 15, 2026

No da una fecha cerrada, pero deja clara una idea que se acerca a la fecha exacta. En los últimos días, el director ha decidido zanjar el tema con una respuesta tan directa como sincera en X (antes Twitter).

"Pues yo creo que para verano estará en Netflix", apuntó Segura en respuesta a un seguidor. No hay día ni hora cerrados, pero el propio director confirma así que la ventana de streaming apunta claramente a los meses de calor, cuando muchos aprovecharán para ponerse al día desde el sofá.

Su mensaje encaja con la estrategia clásica, primero exprimir las salas, donde Torrente, presidente ha arrancado como uno de los mejores estrenos del cine español reciente y después dar el salto a Netflix, previsiblemente ya entrado el verano.

Por ahora, quien quiera ver la última de Segura solo tiene una vía oficial, la gran pantalla. Para el salto a Netflix o cualquier otra plataforma habrá que esperar varios meses, en una fecha que ni el propio Segura quiere confirmar todavía, aunque ya admita resignado que es la pregunta que más escucha en la calle.

Entre tanto, la película seguirá sumando millones en taquilla y titulares en prensa, preparando el terreno para que, cuando por fin aparezca el aviso de "novedad" en el catálogo de streaming, el clic sea automático: curiosos, fans de siempre y haters con ganas de opinar tendrán otra cita con José Luis Torrente, esta vez sin moverse del sofá.

En Torrente, presidente, José Luis Torrente sigue convencido de que es el héroe que España necesita justo cuando el país atraviesa, según él, su peor momento.

Sus arengas de bar, llenas de ocurrencias, machismo y teorías conspiranoicas, llaman la atención de los asesores de Nox, un partido de ultraderecha en plena subida en las encuestas, que ven en ese "gañán" el rostro perfecto para conectar con un tipo de votante muy concreto.