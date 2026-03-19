El Gobierno cambia las normas: todos los españoles dejarán de ver estos 2 canales de la TDT y serán sustituidos de inmediato

Todos los españoles dejarán de ver estos 2 canales de la TDT

La TDT vuelve a moverse y muchos espectadores se preguntan qué pasará con sus canales de siempre, especialmente en plena fiebre por las plataformas de streaming y los contenidos bajo demanda.

Los últimos meses han estado llenos de anuncios, pruebas técnicas y reordenaciones de diales que anticipan una televisión cada vez más conectada, donde ver la misma señal en la tele del salón, en el móvil o en la tablet empieza a ser la norma y no la excepción.

En este contexto, llega ahora un nuevo cambio que afecta de lleno a dos canales autonómicos muy conocidos y que marcará un antes y un después en la forma de seguir su programación.

El último movimiento se centra en la TDT del País Vasco, donde la corporación pública EITB ha decidido dar un golpe de timón a su oferta en abierto.

Dos de sus canales autonómicos desaparecen de la parrilla tradicional para dejar paso a una propuesta renovada, más alineada con los hábitos de consumo actuales y pensada para convivir con Internet.

El objetivo ya no es solo emitir por antena, sino estar presentes en cualquier pantalla, a cualquier hora y en cualquier lugar.

La decisión se enmarca en la tendencia general de la TDT en 2026, con cambios de nombre, cierres, nuevos canales y ajustes técnicos que obligan a las cadenas a repensar su estrategia.

Las autonómicas, que históricamente tenían un papel muy ligado al territorio, ahora buscan también ampliar su alcance aprovechando las posibilidades del streaming y las emisiones online.

EITB ha optado por una solución intermedia, mantener la presencia en TDT, pero transformando profundamente la propuesta.

Dentro de este giro estratégico, ETB3 y ETB4 dicen adiós a la TDT tal y como se conocían hasta ahora. Durante años, ETB3 ha sido el canal infantil y juvenil de referencia, con contenidos pensados para los más pequeños y para un público joven que ha crecido entre dibujos, series y programas en euskera.

ETB4, por su parte, cubría el espacio del entretenimiento, las series, el deporte y formatos más ligeros, completando la oferta junto a ETB1 y ETB2.

Cambios importantes en la TDT

Su desaparición no implica una renuncia a esos públicos, sino una redistribución de fuerzas. Los recursos que antes se volcaban en estos dos diales se concentran ahora en un nuevo modelo que busca ser más flexible, más digital y más preparado para un consumo multipantalla.

Ya no se trata solo de llenar una parrilla lineal, sino de ofrecer contenidos que puedan verse tanto en directo como a través de la red sin limitaciones geográficas.

Los huecos que dejan ETB3 y ETB4 en la TDT los ocuparán ETB1 On y ETB2 On, dos nuevos canales que mantienen la marca de los grandes buques insignias de la casa, pero con una filosofía propia.

No serán simples copias de ETB1 y ETB2: compartirán algunos espacios clave, como informativos y programas de actualidad, pero el resto de la programación seguirá una línea diferenciada, diseñada para reforzar contenidos propios y fácilmente distribuibles por Internet.

ETB1 On recogerá buena parte del espíritu infantil y juvenil, heredando la vocación de servicio a las nuevas generaciones y al euskera, mientras que ETB2 On se perfila como el espacio ideal para el entretenimiento y los formatos generalistas.

Ambos nacerán ya con un fuerte componente digital, con emisiones accesibles más allá del territorio vasco gracias a la señal online, lo que permitirá que la comunidad vasca en el exterior y cualquier espectador interesado puedan seguirlos sin depender de la antena tradicional.

La buena noticia para el usuario es que el cambio será prácticamente transparente a nivel técnico: los diales de ETB3 y ETB4 pasarán automáticamente a mostrar ETB1 On y ETB2 On, sin necesidad de resintonizar manualmente el televisor en la mayoría de casos.