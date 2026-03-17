Santiago Segura, director (60): "Si llamas nazi a cada uno que dice algo que no te gusta, esa palabra deja de tener sentido"

Santiago Segura parece estar tocado por una varita mágica. Como ha ocurrido en los cines con Torrente presidente, el cuarto mejor estreno de la historia en España, su visita a El Hormiguero arrasó en audiencia este lunes.

El programa de Pablo Motos reunió a más de 2 millones de espectadores alcanzó un 15,9% de share. Unas cifras que superaron holgadamente a La Revuelta. El show de Broncano se quedó en La 1 con un 11,4% y 1.424.000 seguidores.

El director de la famosa saga sacó pecho de la extraordinaria recaudación en taquilla — a fecha de este lunes habían ido a verla 900.000 personas y 2,4 millones de euros—, pero también expresó su cabreo por los spoilers cometidos de la película.

"Si hay un imbécil que dice 'sale este y el otro', cuando lo veas no te hace la misma gracia", dijo. "Hay gente que ha hecho fotos en el cine para meterlas en su noticia. TikTok estaba lleno de escenas de la película. En los cines de España hay cero control".

Fue entonces cuando Santiago Segura aprovechó para contar una anécdota que le ocurrió en el pasado: "En EEUU saqué el móvil para hacer una foto de mi nombre en los créditos en una película de Guillermo del Toro y tres policías armados me dijeron que tenía que acompañarles a la comisaría".

De hecho, hasta el día de ayer, Santiago Segura no había hecho promoción de Torrente presidente. Incluso, el tráiler de la cinta se vio por primera vez en El Hormiguero. O sea, tres días después de su estreno. Algo que nunca se había hecho.

Y es que, al cineasta le repanplinfan las críticas. Directamente. Aquí fue cuando expuso una interesante reflexión de Carlos Areces, que venía a decir que por qué se le debería poner límites al humor cuando para el drama no hay ninguno. Que se lo digan a Sirat...

Segura afirmó que hizo Torrente, presidente para hacer reír a la gente. "Yo no he venido a defenestrar a nadie". Por eso, da a un lado y a otro. "Veía a la gente reírse y me sentía como el unificador de España. Me veía como presidente ya".

"Y daba igual si eran de izquierdas o de derechas. Si tú llamas nazi a cada uno que dice algo que no te gusta, la palabra nazi deja de tener sentido; la palabra nazi y fascista son palabras muy graves".

Santiago Segura, junto a Pablo Motos este lunes en 'El Hormiguero'.

Santiago Segura ahondó más en su opinión sobre la política recordando que Julio Anguita había llegado a votar tanto a la izquierda como a la derecha, porque era "buena gente" y que Manuel Fraga y Santiago Carrillo llegaron a tener conversaciones para solucionar los problemas de España.

"Ahora ya no hablan, se cagan en los muertos del otro. Cagarse en los muertos en tu casa. Vayan el congreso a hablar", sentenció.

En otro orden de cosas, Santiago Segura contó a Motos su truco para encarnar nuevamente al policía más famoso. "Me pongo barriga falsa, pero para la papada, que ya solo es un colgajo, tuve que engordar 7 kilos, y me sentía fatal, pero a la vez lo disfruté porque soy un yonqui del dulce".

"Se me va la pinza con una torrija, con un helado... Moriré con una bomba de nata en la boca", añadió entre risas el director español.

"Tuve que engordar 7 kilos y me sentía falta, pero a la vez lo disfruté porque soy un yonqui del dulce"

¿Será Torrente, presidente la última de la famosa saga? Santiago Segura fue rotundo al asegurar que, al menos en el corto plazo, no hará una nueva película. Pero ojo, que a tenor de sus palabras a Motos dejó la puerta abierta: "A mí ya me conoces. Para mí es la última hasta que llegue a 5 millones de espectadores".

"Esto es muy difícil, no se puede hacer cualquier cosa. Si se me vuelve a ocurrir una buena idea, dentro de otros 11 años, la voy a hacer", terminó de decir el director, más centrado en la exitosa saga infantil Padre no hay más que uno.