Radiografía de la primera semana de 'Supervivientes': de los tres liderazgos en audiencia al notable alto de María Lamela

Supervivientes 2026 cumple este jueves una semana en Telecinco. El reality ha vuelto a demostrar su fortaleza en una cadena que tiene un daytime completamente hundido, y que las únicas alegrías en los últimos tiempos han venido gracias a fervor por los dating con La isla de las tentaciones y Casados a primera vista.

El programa producido por Cuarzo Producciones debutó hace 7 días con un 21,2% de share. Una audiencia inusual para cualquier oferta de prime time de Telecinco que le sirvió para liderar en solitario en su primera noche, la de los saltos en helicóptero, que suele ser la más aburrida de todas porque aún no han empezado las tramas.

Pese a que fue el estreno menos visto de la historia del formato, algo lógico debido a los cambios en el consumo televisivo, y a que bajó 1,5 puntos respecto a 2025, el dato fue muy bueno porque estuvo 10 puntos por encima de la media de Telecinco ese día.

La gala pilotada por Jorge Javier Vázquez y María Lamela dejó sin opciones a la competencia. La serie Perdiendo el juicio fue segunda con un 10% en Antena 3. El mismo dato obtuvo Iker Jiménez con Horizonte en Cuatro, mientras que Al margen de todo pinchó en La 1 con Dani Rovira (7,7%).

Supervivientes continuó con buen pie en su segunda noche, en la gala dominical presentada por Sandra Barneda. El programa ganó la noche con un 14,2% de share, por delante de Una nueva vida, la serie turca de Antena 3 (10,1%), del cine de La 1, con Wonder Woman (8,3%) y de la nueva entrega de Lo de Évole (8,4%) con Lola Herrera.

Y este martes, el trasatlántico de Telecinco se apuntó un nuevo triunfo, el tercero en seis días. La gala Tierra de Nadie, con Ion Aramendi, lideró la noche del martes con un 15,8% de cuota. Ganó a En tierra lejana, la nueva serie turca de Antena 3 que hasta ahora había podido con todo (12,3%), y a The Floor de Chenoa en La 1 (10,2%).

Esta victoria reafirma la fortaleza que sigue teniendo Supervivientes después de tantas ediciones, y en un momento crítico para Telecinco. Y lo hace con un casting que carece de un gran reclamo como lo fue Terelu Campos el año pasado. Su salto, casi amerizaje, a las aguas del Caribe fue historia de la televisión.

Los concursantes de 'Supervivientes 2026'.

Pero, si echamos la vista atrás, siempre han sido los nombres más desconocidos los que tradicionalmente han dado juego. De hecho, la apuesta que ha hecho la compañía que dirige Juan Ramón Gonzalo es clara: perfiles mucho más jóvenes, con poca trayectoria en el medio, que pueden enganchar al espectador por su factor sorpresa.

El claro ejemplo es Alberto Ávila, cuya historia de superación impactó desde el primer momento. Otros 'desconocidos' (o no tanto) son Alba Paul o Jaime Astrain, parejas de Dulceida y Lidia Torrent. O Álex Guita, el gran agitador de la convivencia en las primeras horas.

Tampoco podía faltar la cuota de La isla de las tentaciones con perfiles como Almudena, Darío o Borja y otros más veteranos como Ivonne Reyes y José Manuel Soto.

Pero el mayor acierto de Supervivientes ha sido encontrar a una presentadora capaz de llevar el peso de las galas desde Honduras —implica trabajar en plena naturaleza, sin cue y con las cámaras a gran distancia—, algo que antes hicieron Laura Madrueño, Lara Álvarez, Raquel Sánchez Silva o Eva González.

María Lamela.

Esa ha sido María Lamela, alguien que, a priori, no era una gran conocida por el público. Y lo cierto es que la periodista está demostrando total solvencia en el directo, gracias a la escuela que tuvo en laSexta, donde se curtió en mil directos, y conexión total tanto con Jorge Javier como con los otros presentadores. "Él tiene picardía, y yo retranca", dijo antes de poner rumbo a la aventura de su vida.

Y ojo, porque este descubrimiento no solo es una gran noticia para el formato de supervivencia, sino para Telecinco. El canal ha encontrado en María Lamela un soplo de aire fresco, algo de vital importancia para una cadena que necesita como agua de mayo que el público vuelva a confiar en su modelo de televisión.