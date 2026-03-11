La vida actual de Jesús Vidal, Marín en 'Campeones': de ganar un Goya a vivir una auténtica pesadilla en su rutina diaria

En el año 2018, Campeones fue todo un éxito en las taquillas del cine español. Dirigida por Javier Fesser, esta comedia dramática rompió barreras al poner en el centro a personas con discapacidad intelectual, logrando un impacto social sin precedentes en España.

El film es una de las películas más exitosas y queridas del cine español reciente. Uno de sus actores fue Jesús Vidal, que interpretaba a Marín, uno de los integrantes del equipo de baloncesto "Los Amigos". Por este papel, Vidal hizo historia al ganar el Premio Goya al Mejor Actor Revelación en 2019.

Han pasado ya 7 años desde esta celebración. Sin embargo, este momento tan dulce ha tenido también algo muy amargo para el artista. Según afirma, la gente no ve a Jesús, sino al personaje de Campeones.

Jesús Vidal recoge el Goya al Mejor Actor Revelación Efe

"En mi vida diaria la gente no ve al filólogo, no ve al Máster en Marketing ni Periodismo, ven a Marin. Realmente en mi vida cotidiana es un poco pesadilla que la gente no sepa tratarte y te falten a la dignidad", ha expresado en su entrevista en Y ahora Sonsoles.

En el espacio, ha relatado que la gente le trata como un niño cogiéndole de un cachete y hasta le han regalado una piruleta. "Esto realmente esconde un prejuicio hacia la discapacidad y una credulidad que tiene esta sociedad hacia lo que ve en la pantalla".

Esta situación le ha llegado a molestar realmente pese a que la película fuera todo un símbolo de inclusión en nuestro país.

Cabe matizar que antes de que el público le conociera, el artista ya llevaba sobre los escenarios mucho tiempo llegando a realizar cursos de interpretación en el Centro Dramático Nacional.

Jesús Vidal y Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles' Atresmedia

Según afirma él, su discurso en los Goya también le perjudicó: "Mucha gente se creyó que fue un discurso improvisado salido desde el corazón. Siento decepcionarlos, pero el discurso llevaba un mes escrito".

El artista cuenta que todo esto ha sido un lastre para él porque realmente Vidal no padece una discapacidad intelectual, solo una discapacidad visual del 90% por miopía patológica y ceguera total en el ojo derecho desde que nació.

Además, el intérprete explicó también el prejuicio de que la gente con discapacidad no puede tener pareja ni tener sexo. Es más, ha contado que un día, estando con su novia por la calle en una actitud cariñosa, la confundieron con su hermana.