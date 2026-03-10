Sarah Santaolalla estalla y se despide de 'En boca de todos': "No puedo más. Esta ha sido la última encerrona"

Todo tiene un límite y el de Sarah Santaolalla parece haber llegado. Después de abandonar esta misma mañana el programa En boca de todos tras una fuerte discusión con Antonio Naranjo, la tertuliana ha decidido poner fin a su etapa en el espacio.

Así lo ha comunicado a través de sus redes sociales mediante un contundente mensaje en el que critica duramente al programa y a su presentador.

"He decidido poner fin a mi trabajo en el programa 'En Boca de Todos'. Esta ha sido la última encerrona. No puedo más, no tengo que aguantar más y no quiero blanquear más. Ninguna persona decente puede tolerar esto. Gracias a los que han estado a la altura", comenzaba escribiendo en el pie de foto.

Sarah Santolalla y Antonio Naranjo, este martes, 10 de marzo, en 'En boca de todos'. Cuatro

El conflicto se produjo tras un tenso enfrentamiento en pleno directo. Durante un debate sobre el conflicto de Oriente Medio, Naranjo interrumpió la conversación para referirse al cabestrillo que llevaba Santaolalla en el brazo, consecuencia —según ella— de una presunta agresión por parte de Vito Quiles.

El comentario provocó un intercambio de reproches que terminó con la analista política visiblemente afectada y entre lágrimas, antes de abandonar el plató.

GRANDÍSIMO @AntonioRNaranjo acabando con el teatro del cabestrillo en directo. Le ha dicho a la falsa denunciante Sara Marina Pérez lo que toda España piensa de su denuncia: que es una burda mentira. pic.twitter.com/NtlQE0Y5DS — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) March 10, 2026

Horas después, Santaolalla amplió su explicación en redes sociales, denunciando el ambiente que, según afirma, se vive en el programa.

"Después de muchas situaciones machistas, negacionistas e inhumanas, he decidido que no puedo continuar. En ese espacio me han llamado desde 'concubina' hasta 'falsa víctima', e incluso han hecho comentarios sobre mi cuerpo".

"No puedo estar en un lugar donde se desprecia a las víctimas, se humilla a las personas y se protege a los agresores", aseguró.

La tertuliana también fue especialmente crítica con algunos de sus compañeros de mesa: "No puedo sentarme con mentirosos profesionales, mercenarios de la información o personas pagadas por el poder político y fingir que todos somos iguales".

Por todo ello, concluyó que su continuidad en el programa es incompatible con sus principios: "Esto es incompatible con todo lo que creo, defiendo y respeto".

Santaolalla anunció así el final definitivo de sus colaboraciones en el programa para evitar, según sus palabras, nuevas "emboscadas". No obstante, quiso agradecer a parte del equipo del espacio su apoyo durante este tiempo.

"Gracias a Mediaset, a la cadena, a la productora y a todas las personas buenas que trabajan detrás de las cámaras, así como a los compañeros que han estado a la altura. Y adiós, para siempre, a quienes no".

"No puedo más, no tengo que aguantar más y no quiero seguir blanqueando nada. Ninguna persona decente puede tolerarlo. Se llama dignidad, y yo tengo mucha. Nos veremos en pantalla, pero en lugares más dignos".