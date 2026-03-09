Sonsoles vuelve al trabajo este lunes, seis días después de la muerte de su padre, Fernando Ónega

Sonsoles Ónega regresará este lunes, 9 de marzo, a su puesto de trabajo, cuando se cumplen seis días de la dura pérdida de su padre, el periodista Fernando Ónega, fallecido el pasado día 3 de marzo a los 78 años.

La presentadora reaparecerá esta misma tarde en Y ahora Sonsoles, el programa que conduce todas las tardes en Antena 3, tal y como ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

La última vez que Sonsoles estuvo al frente del magacín fue justo hace una semana, el pasado lunes.

Durante estos días, Sonsoles ha sido sustituida por Pepa Romero, que es quien habitualmente suele tomar el timón del espacio cuando la titular se ausenta, bien por otros motivos profesionales, bien cuando se va de vacaciones.

Fue el día 4, un día después del fallecimiento, cuando Sonsoles, junto a sus hermanos, Cristina y Fernando, atendieron a los medios que se encontraban a las puertas de la Casa de Galicia de Madrid, donde se velaron los restos mortales del inolvidable cronista de la Transición.

Sonsoles Ónega y sus hermanos, Cristina y Fernando, atienden a los medios tras la muerte de su padre.

Sonsoles tomó la palabra después de hacerlo su hermana Cristina, quien agradeció el cariño de los compañeros de la prensa, así como el "trato" de los sanitarios del Ramón y Cajal, hospital en el que, a tenor de sus palabras, su padre pasó sus últimos momentos.

"Como ha dicho mi hermana, estamos emocionados y conmovidos por el inmenso cariño", dijo la presentadora en un canutazo que coincidió, por cierto, con el directo del programa que capitanea en la cadena principal de Atresmedia.

"Queríamos agradecer el respeto porque nos habéis hecho sentir muy orgullosos de nuestro padre, también fue un poco padre de esta profesión y de todos vosotros. Ojalá podamos seguir y continuar su legado", agregó por último la periodista.

Este mismo lunes, Susanna Griso hacía un pequeño apunte sobre el ánimo de su compañera de cadena y amiga. "Está muy triste, pobre, muy tocada. No sé si la familia estaba preparada para encajar ese golpe. Nunca lo estás, pero es verdad que Fernando tenía 78 años", ha declarado en un acto.

Sonsoles Ónega, rota en lágrimas, llega a la capilla ardiente de su padre acompañada por sus hermanos y su pareja, Juan. GTRES

La presentadora de Espejo Público ha dedicado unas bonitas palabras en recuerdo del legendario periodista. Ha dicho que era un "referente absoluto, maestro, buena gente, cariñoso y empático".