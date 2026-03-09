Sonsoles Ónega rompe a llorar por su padre, Fernando, tras las emocionantes palabras de su invitada: "No hay más que uno"

Sonsoles Ónega ha regresado este lunes a su puesto de trabajo solo seis días después de la dura pérdida de su padre, el periodista Fernando Ónega, fallecido el pasado día 3 de marzo a los 78 años.

Durante estos días, Sonsoles ha sido sustituida por Pepa Romero, que es quien habitualmente suele tomar el timón del espacio cuando la titular se ausenta, bien por otros motivos profesionales, bien cuando se va de vacaciones.

La presentadora retomó el mando de Y ahora Sonsoles con normalidad y profesionalidad, aunque vivió un momento especialmente emotivo durante la tarde.

El programa recordaba la entrevista de Lola Herrera en Lo de Évole con motivo del Día Internacional de la Mujer. En la tertulia participaron varias mujeres que relataron experiencias de machismo vividas décadas atrás, como tener que entregar el dinero que ganaban a sus padres o asumir en solitario el cuidado de los hijos.

Durante el debate, dos mujeres del público intervinieron. Una de ellas quiso dedicar unas palabras a la presentadora: "Me encanta verte siempre en la tele", comenzó diciendo.

Sonsoles Ónega y una invitada en 'Y ahora Sonsoles' Atresmedia

El momento arrancó con un tono distendido, ya que Ónega pensó que la invitada se estaba quedando dormida, algo que la mujer aclaró explicando que tenía la tensión baja.

Sin embargo, la conversación cambió de tono cuando la mujer expresó sus condolencias: "Siento muchísimo lo de tu papá". Visiblemente emocionada, Ónega respondió: "Muchas gracias".

"Eso duele mucho", añadió la invitada Sofía, a lo que la presentadora contestó con la voz entrecortada: "No me lo diga, que si no lloro".

La mujer continuó con un mensaje de ánimo: "Hay que luchar en la vida lo que podamos mientras estemos en ella. Tú llévalo lo mejor que puedas, que padre no hay más que uno". En ese momento, Sonsoles Ónega no pudo contener las lágrimas.

Carmen, de 92 años, emociona a Sonsoles Ónega tras el fallecimiento de su padre: “Ha todas nos ha tocado, cariño”.



Tratando de retomar el hilo de la conversación, la periodista reaccionó con profesionalidad y recondujo la intervención: "Yo le iba a preguntar sobre su marido, pero claro, ahora usted me dice esto y yo…".

Pese a la emoción del momento, la presentadora siguió conversando con la invitada y posteriormente dio paso a otra mujer del público, que compartió una anécdota sobre cómo eran las relaciones en aquella época.

Entre risas, explicó que su marido no sabía hacer absolutamente nada en casa: "Mi marido no sabía ni hacer un huevo", relató, provocando la reacción de la mesa y del público al recordar cómo muchas mujeres asumían todas las tareas del hogar.