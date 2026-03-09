Loles León (75): "Un director me dijo que me operara para un papel y luego me dejó tirada. Me quedé sin dinero y sin película"

Loles León estrenó programa este domingo, 8 de marzo. Zero Dramas es el título de este nuevo formato, que se emitió por primera vez en La 2, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.

Producido por RTVE en colaboración con Win Win (Pasa sin llamar), se trata de un espacio que huye del debate convencional. Zero Dramas cuenta, además, con una sección llamada El Consultorio Sexual.

Lo cierto es que el formato se estrenó con una buena audiencia, porque firmó un buen 3,6% de share y 334.000 espectadores, tras el segundo mejor dato que consiguió Al cielo con ella. El programa de Henar Álvarez alcanzó el 4% (507.000 seguidores).

Pues bien, Zero Dramas planteó una amigable conversación sobre la tiranía de la imagen. Acompañada por Alba Carrillo y Marina Rivers, se habló sobre las tendencias de niñas de 8 a 12 años obsesionadas con rutinas de belleza de adultos.

También tocaron el mundo de los foros donde hombres critican ferozmente a las mujeres operadas, abordando el auge de las cirugías masculinas.

Bajo este contexto, y ante la presencia de Santiago Segura, director de Padre no hay más que uno, la famosa saga en la que Loles hace de abuela, la actriz aprovechó para hacer pública la desagradable experiencia que tuvo con un cineasta español.

"Me dijo que me operara la nariz", aseguró, sin nombrar en ningún momento el nombre de esta persona. "No lo voy a decir porque no quiero".

🦁Loles León nos cuenta una mala experiencia con un director de #cine.



🔴Mañana #8M gran estreno a las 23h en @la2_tve y @rtveplay pic.twitter.com/ftAZuoLw6y — Zero Dramas TVE (@ZeroDramas_TVE) March 7, 2026

La intérprete de La que se avecina afirmó que finalmente, decidió acceder a las peticiones, aunque luego este director acabó dejándola tirada en el último momento.

"Me hice cosas. Todo lo que me pidió, me lo hice. Yo quería hacer esa película", explicaba en su programa nuevo.

Loles León acabó cortándose el pelo y se sometió a varios retoques estéticos. "Me arreglé un poquito la nariz y, cuando estaba arregladita, me dijo que no iba a hacer la película. Eso no me lo han dicho a mí sola, sino que lo han hecho algunos directores. Luego te dejan tirada o tirado", dijo.

Por si había alguna duda, Loles León aclaró que Santiago Segura nunca le había planteado tal propuesta y que aceptó hacer lo que le pedía dicho director por necesidad.

Loles León en la presentación de su programa 'Zero Dramas'.

"Necesitaba hacer esa película porque estaba canina y me quedé sin nada, sin el dinero y sin la película", zanjó la popular intérprete de 75 años.