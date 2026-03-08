La vida personal de María Lamela, de ‘Supervivientes’: "Nací en una aldea de 30 habitantes y era la única niña"

Pocos ponían en el mapa a María Lamela cuando Telecinco oficializó su fichaje como nueva presentadora de Supervivientes en sustitución de Laura Madrueño, que se desvinculaba del reality tras cinco ediciones en tres años.

La periodista gallega de 34 años ha comenzado a escribir un nuevo capítulo profesional al dar el salto definitivo al entretenimiento. Y lo hace por todo lo alto, porque Supervivientes es la gran joya de la corona de Mediaset por todo lo que implica.

Contaba Jaime Guerra, director de Producción de Mediaset, en un encuentro con la prensa días antes del estreno de Supervivientes que Salvaxe, el reality que Lamela pilotó en la televisión de Galicia, lo que terminó de convencer a la cadena para ficharla. "La teníamos en el objetivo", dijo.

Se trata de un giro de 180 grados a su carrera porque, en los últimos años, ha estado vinculada con la actualidad y la información política en laSexta, que es donde ha pasado ser un rostro con cierta popularidad.

De hecho, junto a Marina Valdés, era la encargada de sustituir a Iñaki López y Cristina Pardo en Más vale tarde en sus vacaciones.

María Lamela y Marina Valdés con su libro.

Con su amiga y compañera Marina, por cierto, publicó un libro sobre anécdotas en el medio: Microdramas. Peripecias arriesgadas de las reporteras más kamikazes de la TV.

Curtida en el directo, María ha aterrizado en Honduras con muchas ganas. "Mi ADN va hacia la aventura. No ha sido fácil dar el paso porque estaba feliz, pero la vida es una y es para los valientes", aseguraba antes de hacer la maleta.

Pero, ¿quién es realmente María Lamela? Su historia empieza en la España más rural, en "la Galicia profunda".

"Nací en una aldea de 30 habitantes que se llama O Santo y que pertenece a Vilalba [Lugo]", decía. "Me crié en un entorno muy rural, era la única niña de mi curso en un colegio unitario".

María creció junto a sus cuatro amigos, "Luis, Roberto, Félix y Álex, mi hermano". Fue a los siete años cuando les trasladaron a otro centro educativo.

"Mi infancia fue jugando en el campo: jugando al fútbol, montando en bici...", contaba esta gallega "con retranca" y "enamorada" de sus raíces.

"Vengo de una familia muy humilde y la tele no me ha cambiado porque considero que es una profesión tan digna como cualquier otra. Sigo siendo la misma chavala de siempre", aseguraba.

Pese a que María es muy activa en redes sociales, lo cierto es que la periodista intenta no exponer demasiado su vida privada.

María Lamela en un posado promocional de 'Supervivientes 2026'.

Y así lo hacía saber antes del helicóptero. "Yo voy a currar, a darlo todo en mi trabajo allí. De mi vida privada no voy a hablar. Nosotros somos periodistas y sabemos que cuanto menos información haya, menos noticia habrá".