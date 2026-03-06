El refugio gastronómico que enamora a Marc Giró en Barcelona: de una librería-restaurante al café de Dua Lipa

Marc Giró aterriza en laSexta y lo hará con un nuevo y provocador programa bajo el nombre Cara al show. El presentador ha elegido el programa de Pablo Motos para estrenarse en la cadena de San Sebastián de los Reyes.

Así, podrá charlar largo y tendido con el conductor de El Hormiguero de su nuevo proyecto que llegará en abril a la cadena verde, después de El Intermedio del Gran Wyoming.

Si de algo disfruta el comunicador, aparte de la televisión, es del buen comer. Giró ha dejado claras sus preferencias gastronómicas, especialmente en Barcelona y alrededores.

En una entrevista en El País confesaba: "Si tengo pasta me voy a Argentona, al restaurante El Racó d’En Binu".

Se trata de El Racó d'En Binu, ubicado en la Avinguda Puig i Cadafalch, 14. Fue en su día una fonda que Francesc Fortí transformó en uno de los grandes templos de la cocina francesa en Cataluña. Llegó a tener dos estrellas Michelin —que ya no conserva— y mantiene intacta la estética y la carta desde los años setenta.

"Está igual desde los años setenta, tanto la decoración como la carta; un lugar increíble que las nuevas generaciones están reivindicando", asegura.

Cuenta con un menú degustación que cuesta 99 euros e incluye paté de foie-gras de la casa, ensalada de langostinos, erizos de mar o solomillo de ternera, entre otras cosas.

Para el aperitivo, se declara "de palillo". Suele acudir a La Principal (Sepúlveda, 186, Barcelona), un local que describe como "destartalado, con una esquina preciosa y un baño como del oeste".

Allí pide un Bitter Kas, berberechos o boquerones —"seitó", como los llaman en Cataluña— acompañados de patatas fritas o bravas "que recuerdas durante tres días".

Aunque siempre planea desayunar en casa, rara vez lo consigue. Vive cerca de DelaCrem (Enric Granados, 15), un local que, según bromea, ya frecuentaban los vecinos "mucho antes de que fuera famosa Dua Lipa".

No va por los helados, sino por el bocadillo de queso en flauta y por su té Earl Grey, que destaca por servirse "con la temperatura perfecta y la taza adecuada".

Para comer, una de sus opciones es Topik (València, 199), un restaurante 'pet friendly' con cultura de tratamiento del pescado a la japonesa utilizando ejemplares del Mediterráneo. También alaba sus carnes y su carta de vinos.

Librería y cocina

Y si mezcla cultura y gastronomía, el plan pasa por Librería + Bernat (Carrer de Buenos Aires, 6). Esta emblemática librería, dirigida por Montse Serrano, incorpora además una propuesta culinaria de la mano de Carlos Armengol, que prepara cada día un plato y destacados bocadillos, convirtiendo el espacio en un punto de encuentro entre libros y cocina.

Así es el mapa gastronómico de Marc Giró: ecléctico, clásico y con mucha personalidad, como es él.