Grison, 41 años, cómico: "Entreno 6 días a la semana, desayuno tortitas y como chocolate negro del 80%"

Hace unos años, Marcos Grison, colaborador de La Revuelta, dio un giro importante a su estilo de vida. Lo hizo gracias a una rutina de deporte constante y a una alimentación más cuidada, sin renunciar a disfrutar de ambos procesos.

El compañero de David Broncano se sometió al reto de la revista Men's Health y enseñó el resultado en la portada del mes de diciembre de 2024.

Quienes hayan seguido la trayectoria del cómico, que saltó a la fama en 2018 por su participación en La Resistencia de Movistar Plus+, son más conscientes aún de ese cambio físico que ha experimentado a lo largo de los años.

En su visita al pódcast Poco se habla, de Xuso Jones y Ana Brito, el socio de Broncano detalló cómo ha aprendido a medir lo que ingiere, gestionando la ansiedad por la comida, y a entrenar con disciplina.

En el terreno de la alimentación, Grison ha pasado de improvisar con ultraprocesados a controlar las cantidades y la calidad de los alimentos.

Grison, en el pódcast 'Poco se habla' de Xuso Jones y Ana Brito. YouTube

Tanto es así que el citado programa bromeó con que es capaz de calcular a ojo el peso de una ración de carne: "Yo te veo un pollo ahora mismo y te digo cuántos gramos tiene [...] Te veo una pechuga de pollo y te digo: 'Eso son 150 gramos".

Su dieta se basa en las proteínas y los azúcares que se consideran "buenos". El propio Grison reconoció que sigue tomando dulce, pero con cabeza: "Como azúcar también, le meto miel, azúcares buenos, desayuno tortitas...".

"Tomo chocolate, pero del negro. Del 80%", desvelaba. Estas preparaciones caseras le ayudan a sustituir bollería industrial por otra clase de opciones.

Así, mantiene la energía necesaria para darlo todo cada tarde en las grabaciones del espacio de TVE, que luego se emiten en el access prime time de La 1. "Lo que no como son grasas saturadas o bollería industrial", aseguró.

Grison en ‘La Revuelta’.

Y es que en otro punto de su vida no sabía gestionar la ansiedad y lo 'pagaba' con comida. "A me tomaba cualquier bollo que pillaba en el Mercadona y luego me sentía mal. Te sientes hinchado, con dolor de tripa, te sientes mal mentalmente...".

Grison no se olvida del deporte, el otro gran pilar de su vida cotidiana. "Entreno 6 días a la semana. Hago fuerza, corro…". Esa combinación de trabajo de fuerza y sesiones de carrera le permite ganar músculo y mejorar la resistencia.