'La vecina rubia' aterriza a Atresplayer: la plataforma de Atresmedia convertirá en serie su novela 'Mi querida Lucía'

La maquinaria de Atresplayer no para y ya tiene un nuevo proyecto de ficción entre manos.

La plataforma de Atresmedia adaptará a serie de televisión la novela de La Vecina Rubia, Mi querida Lucía (2024), según ha podido saber EL ESPAÑOL en exclusiva. Se tratará, por lo tanto, de una serie original de Atresplayer.

Se trata de la cuarta obra de la exitosa escritora anónima que acumula más de tres millones de seguidores en Instagram bajo ese pseudónimo.

Mi querida Lucía es, además, la primera novela fuera de la trilogía Verano, compuesta por La cuenta atrás para el verano (2021), Contando atardeceres (2022) y La chica del verano (2023).

Este periódico también está en disposición de contar que la ficción estará producida por Atresmedia en colaboración con Good Mood, la productora fundada por Daniel Écija.

Portada de 'Mi querida Lucía', de La Vecina Rubia (Libros Cúpula).

El último trabajo de la compañía con Atresplayer ha sido Eva & Nicole. De hecho, la plataforma dirigida por Emilio Sánchez Zeballos renovó la serie de Belén Rueda por una nueva temporada que llevará de título Renata & Nicole.

La serie tendrá ocho capítulos. Ahora mismo, el proyecto se encuentra en fase de guion para empezar a grabar en breve y no hay reparto confirmado.

Sinopsis de 'Mi querida Lucía'

Mi querida lucía es un thriller psicológico con intriga policial que tiene a Lucía Romasanta como protagonista.

El relato arranca en el verano de 2022. Ella es astróloga, madre soltera y redactora de la sección del horóscopo más popular del país, que recibe una perturbadora carta de un admirador anónimo.

Un texto manuscrito que la responsabiliza de la muerte de una desconocida en caso de que no tome partido. A esa carta le seguirán otras más violentas, más personales, más amenazadoras.

En paralelo a la investigación policial, Lucía decide actuar por libre y tratar de averiguar quién es ese asesino que dice conocerla tan bien y que está poniendo en peligro su vida y la de sus seres queridos.

Teniendo en cuenta que el proyecto de Mi querida lucía se halla en una fase incipiente, lo lógico es que la serie no llegue al catálogo de Atresplayer hasta el año que viene.

Próximos estrenos

Para los próximos meses, la plataforma ya tiene varios títulos en cartera. A los estrenos de Padre no hay más que uno, la serie y Rafaela y su loco mundo, le seguirán la segunda temporada de Entre tierras el 15 de marzo y La nena y en abril.

De hecho, ambas se preestrenarán en el Festival de Málaga la próxima semana.

Adriana Ugarte en 'Sira'.

Próximamente también llegará Sira, la continuación de El tiempo entre costuras con Adriana Ugarte; A la deriva, la nueva serie de Paula Echevarría; Trazos ocultos con Rodolfo Sancho, y Ágata y Lola, con Eva Martín y Mireia Oriol como sus protagonistas.