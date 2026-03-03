Josema Yuste, 72 años, sobre su dinero: "Cuando empecé no tenía ahorros y tuve que comer media lata de tomate con pan"

El Hormiguero comenzó la semana con muchas risas de la mano de Josema Yuste. El cómico visitó el espacio para hablar de sus nuevos proyectos y recordar algunos de los momentos más emblemáticos de su carrera sobre los escenarios y la televisión.

Actualmente, el humorista inicia la tercera temporada de su obra Que Dios nos pille confesados, que dirige y protagoniza con mucho éxito en el Teatro Muñoz Seca de Madrid. Además, Yuste continúa con la dirección de La cena de los idiotas en el mismo teatro.

"Es una función que han escrito historias muy parecidas a las comedias de Ágatha Christie, pero en clave de humor. Es la función con la que mejor me lo he pasado, es muy divertida", expresaba en el espacio.

Pablo Motos y Josema Yuste en 'El Hormiguero' Atresmedia

Yuste es uno de los grandes referentes del humor en España. Para él, lo mejor de su profesión es "el público, la gente". "Es importante currar con ilusión, con ganas y de pasármelo bien con ellos".

Tanto es así que, tras el éxito con su obra de teatro, seguramente firme por una cuarta temporada. El actor comparte escenario con Javier Losán, Esther del Prado y Santiago Urrialde.

Josema Yuste nos habla de la tercera temporada de su obra ‘Que Dios nos pille confesados’, que está triunfando en el Teatro Muñoz Seca de Madrid #JosemaEH pic.twitter.com/3XfQZ2yPGo — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 2, 2026

El argumento de la obra consiste en que quieren robar un cuadro, el hombre de la mano en el pecho de El Greco, el sacerdote, interpretado por Josema Yuste, sospecha del fontanero.

Al hilo del argumento, Pablo Motos lanzó una pregunta directa: si alguna vez había robado en su vida. Y el cómico sorprendió con una confesión inesperada.

"Robé en El Corte Inglés de Zaragoza cuando tenía 20 años. Yo era un pobre desgraciado y me convencieron para hacerlo. Robé un desodorante 'Williams' de hombre de barrita. Me fui temblando".

Durante la entrevista, Yuste también habló de sus peculiaridades sensoriales. De pequeño fue monaguillo, aunque no guarda precisamente buen recuerdo del incienso: "Me ahogaba".

Pablo Motos y Josema Yuste ganan puntos celestiales en 'Confesamos pero no juzgamos' #JosemaEH pic.twitter.com/dnsZax8BaB — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 2, 2026

Confesó que el olfato es su sentido más delicado: le molestan especialmente el olor a laca o el picante, que incluso le dificultan la respiración. Tampoco soporta el tacto del nylon. Paradójicamente, asegura que tiene muy buen olfato.

El humorista recordó además una etapa complicada al inicio de su carrera. "Cuando empecé en esto estuve tres meses sin trabajar y hubo un día que los ahorros no me llegaban y solo pude comer durante todo el día medio bote de tomate Solís con pan", relató. Un momento en el que estuvo prácticamente arruinado antes de consolidar su trayectoria.

Aunque en ese instante se planteó si, pasando esas penurias, realmente le merecía la pena ser actor. A lo que Yuste se contestó a sí mismo muy seguro: "sí".

Motos, por su parte, compartió que también atravesó dificultades económicas en el pasado tras invertir en bolsa, concretamente en acciones de Affirma, de las que solo pudo recuperar 1.000 euros.