Jesulín de Ubrique y los otros 8 concursantes de 'Tu cara me suena 13': seis cantantes, una actriz de 'LQSA' y una imitadora

Jesulín de Ubrique en una visita reciente a 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

Si Telecinco cuenta con Supervivientes como su joya de la corona, la de Antena 3 se llama Tu cara me suena. La cuenta atrás para el estreno de la edición número 13 del talent show presentado por Manel Fuentes ha comenzado con la revelación de su casting.

De la selección de concursantes reside el verdadero éxito del programa, toda una locomotora en audiencias.

Por ejemplo, en su anterior edición, Tu cara me suena anotó un espectacular 21,7% de cuota de pantalla y 1,7 millones espectadores de media, su mejor dato en las últimas siete temporadas.

Las grabaciones del formato de Gestmusic comenzarán en breve. El programa ocupará en las próximas semanas el hueco que dejará en la noche de los viernes El desafío, ya en su recta final. Así, Tu cara me suena se extenderá hasta el mes de junio, como suele ser habitual.

El bombazo de la edición se llama Jesulín de Ubrique. El torero continúa su idilio con Antena 3 tras su participación y la de su mujer en El desafío. El matrimonio también protagonizó una entrega del programa Emparejados.

Jesulín participó como concursante de la segunda edición de 'El desafío'. Atresmedia

El ex de Belén Esteban retoma así su faceta de cantante. Fue hace justo 30 años, el 29 de junio de 1996, cuando Jesulín cantó a toda España por primera vez su Toda. Aquello ocurrió en el Festival de Benidorm.

Un tema que, por cierto, recuperaría en una fiesta de RTVE en el FesTVal de Vitoria, al que el sevillano de 52 años acudió para promocionar MasterChef Celebrity 8.

Aunque Jesulín es el verdadero pelotazo, lo cierto es que Tu cara me suena ha reunido a su casting más musical. En la próxima temporada, participarán hasta un total de seis cantantes.

Desde Sole Giménez, quien fuese la vocalista del grupo Presuntos implicados a J Kbello, participante del Benidorm Fest 2025 con VIP.

María Parrado, J Kbello y Sole Giménez.

Pese a su corta edad -tiene 24 años- otra que cuenta con una dilatada trayectoria en televisión es María Parrado. Debutó con solo 8 años en el concurso de Telecinco Cántame una canción y en Menuda noche de Canal Sur.

Y a sus 12, se proclamó ganadora de La Voz Kids. Recientemente, María ha participado también en Dúos increíbles, de TVE.

Menos conocidos por el público son Martín Saví, un tenor argentino que con solo 21 años cantó para el papa Francisco y Maradona, y Paula Koops, la joven promesa del pop español.

Aníbal Gómez, por su parte, la mitad de Ojete Calor, si bien podría calificarse como mocatriz. Humorista, actor, cantante y colaborador, es el creador de la comedia Rafaela y su loco mundo, estrenada hace dos semanas en Atresplayer.

La actriz Cristina Castaño. GTRES

Completan el casting Cristina Castaño, la popular actriz de La que se avecina, y Leonor Lavado, una de las imitadoras más famosos de nuestro país.

Un último apunte. Por primera vez en 10 años, ningún triunfito forma parte del casting de Tu cara me suena. El formato de la misma productora había nutrido de talento al programa de Manel Fuentes, tal y como recogimos en BLUPER.