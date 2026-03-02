Iker Jiménez, rotundo, habla sobre la polémica de Bonaire: "Nunca hice una confirmación oficial de la UME"

Iker Jiménez dedicó su comentario final de Cuarto Milenio al viaje que hizo hace unos días a Valencia junto a su mujer, Carmen Porter. Un "viaje simbólico", en palabras del presentador, porque era la primera vez que visitaba la ciudad tras la DANA.

Como asegurara en un vídeo que publicó en sus redes sociales, Jiménez quiso agradecer el inmenso cariño con el que los valencianos le recibieron, pese a que creía que se iba a encontrar una "división de opiniones".

"Me haría unas 700 fotos, se bloqueó una parte del centro de Valencia. La gente nos abrazaba, lloraba", reconocía, asegurando que le pararon personas de Paiporta, Sedaví o Alfafar, municipios donde la DANA golpeó con fuerza.

"Podría haber sido un retorno delicado y polémico", dijo para reflexionar: "Desde diferentes capas de la sociedad, a mí se me ha acusado de generar polarización y bulos".

"Para disgustos de muchos que solo polarizan, pero en las redes, en las 48 horas que pasé en Valencia no me encontré a nadie con una mala palabra o un mal gesto. '¡Eh, facha! ¡Bulero!'. A nadie", añadía, poniendo sobre la mesa la existencia de "un amedrentamiento digital" que no se corresponde con la realidad.

En la segunda parte de su comentario, Iker Jiménez hacia referencia a la "paciencia" que tuvo por la polémica que protagonizó con el bulo del parking de Bonaire.

El presentador mostró a cámara un papel en el que aparecían titulares de algunos medios de comunicación, previos al tuit que hizo sobre Bonaire. Todos ellos aseguraban que la UME había confirmado la presencia de cadáveres en el aparcamiento del centro comercial.

Iker Jiménez, este domingo en 'Cuarto Milenio'.

"Cuando hago mi tuit, yo he leído una cosa de estas que hace que esté convencido. ¿Por qué voy a desconfiar? No solo por las fuentes que yo tenía, que sospecho que son las mismas, sino porque los compañeros hacen algo que yo nunca hice: la confirmación oficial de la UME".

Muy serio, y reconociendo que se "equivocó" por dicho tuit, el presentador continuó: "Cuando colegas y periodistas admitieron que Iker era el bulero, ¿ninguno vio estos recortes que decían que la UME confirmaba la presencia de cadáveres antes del tuit?".

"Te puedes equivocar como ser humano, pero de ahí a intentar hacer creer al país que tú eres el que ha engañado con eso y no se han molestado en la más mínima investigación...", dijo para concluir que, aunque pase mucho tiempo, "sabremos lo que pasó, quién lo hizo, en qué momento y para qué".