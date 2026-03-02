El 'dating', un filón inesperado para Telecinco en tiempos de crisis: del infalible 'First Dates' a la revelación con 'Casados'

Dentro de una particular travesía en el desierto que ya se alarga demasiado, Telecinco ha visto pequeños brotes verdes en las audiencias de febrero.

El canal principal de Mediaset cerró el mes en un 8,8%, creciendo 2 décimas respecto a enero, aunque esto no evite que sea su peor febrero de la historia, dejándose 8 décimas en el interanual.

Más allá de los números ciertamente estables de El programa de Ana Rosa o El precio justo, Telecinco sigue incapaz de remontar su daytime.

Las noches, por el contrario, suponen un balón de oxígeno. Es en la franja de prime time cuando la cadena se asegura unos 4 o 5 días de datos competitivos.

Gran Hermano DÚO ha aguantado el tipo desde su estreno. Ya lo analizamos en BLUPER hace unas semanas: Mediaset se encomendó a un casting de televisivos experimentados, como Cristina Piaget, Carlos Lozano, Belén Rodríguez o Carmen Borrego.

Gloria, Anita y Carlos Lozano, los tres finalistas de 'GH DÚO'. Mediaset España

Un elenco potente que hizo olvidar el mal recuerdo de la última edición de Gran Hermano que Telecinco finiquitó deprisa y corriendo antes de Navidad. En febrero, GH DÚO promedió un 13,3% de cuota de pantalla, una cifra muy superior a la media de la cadena.

Este mismo martes, 3 de marzo, el concurso llega a su final, con Carlos Lozano, Anita Williams y Gloria González jugándose la victoria, para cederle el testigo de la telerrealidad del canal a Supervivientes 2026.

En Mediaset esperan como agua de 'marzo' que su formato estrella encandile a la audiencia como acostumbra, con Ivonne Reyes, Alba Paul, Jaime Astrain o José Manuel Soto entre sus robinsones.

No obstante, en este primer trimestre del año, no solo GH DÚO ha salvado los muebles de Telecinco. También a principios de enero, aterrizó en parrilla un espacio por el que el grupo de Fuencarral apostó, aun teniendo unos antecedentes discretos en Antena 3.

Casados a primera vista se ha convertido en la primera revelación de 2026 para Telecinco, imponiéndose siempre a su rival más directo, DecoMasters en La 1.

Ana y Luija, concursantes de 'Casados a primera vista'. Mediaset España

Las seis entregas emitidas por el momento han obtenido una media de un 13,8% de share, liderando el prime time en las cuatro primeras y siendo la segunda opción tras la llegada de En tierra lejana a Antena 3.

El dating show siempre ha sido uno de los géneros predilectos del público de Telecinco. Los amores, los desamores. En definitiva, el 'salseo' forma parte del ADN de la cadena desde hace décadas.

Desde Mujeres y Hombres y Viceversa a La isla de las tentaciones, que tras 10 ediciones, con sus altos y sus bajos en audiencias, siempre ha rendido y surtido de personajes al universo del canal.

'First Dates', todo un 'superviviente'

Mientras tanto, el dating por excelencia de la casa, First Dates, resiste estoicamente en el access de lunes a miércoles de Telecinco, la que es su nueva ubicación desde hace un mes.

El pasado 26 de enero, Mediaset quiso entrar de alguna manera en la batalla entre David Broncano y Pablo Motos emplazando Horizonte en el access de Cuatro de lunes a miércoles.

Un soltero de 'First Dates' hace una demostración de baile en pleno restaurante. Mediaset España

La jugada le ha salido bien, aunque a diferentes niveles. El access de Cuatro ha mejorado con Iker Jiménez; el de Telecinco no es que sobresalga especialmente, pero First Dates sí que hace mejores números que los que venía haciendo en su anterior cadena.

El programa conducido por Carlos Sobera acabó febrero con un 8,9% y 1.138.000 espectadores, subiendo al 9,2% entre el público de 16 a 34 años. El próximo 17 de abril, cumplirá 10 años en pantalla.

'The Honesty Box', la última apuesta

No es de extrañar, entonces, una de las últimas adquisiciones de la compañía dirigida por Alessandro Salem sea otro dating show. Se trata de The Honesty Box.

Producido en colaboración con Brutal Media, parte de BBC Studios, un grupo de solteros y solteras buscarán el amor con ayuda de expertos en una idílica localización.

Allí se enfrentarán a una sofisticada tecnología, que determinará con un alto grado de fiabilidad la veracidad de sus respuestas a preguntas clave sobre sus recién iniciadas relaciones, su pasado romántico y su forma de entender el amor.