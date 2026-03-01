Macarena Gómez y Aldo Comas no se callan sobre la politización de los Goya: "Una gala de cine no es lugar para hablar de eso"

Aldo Comas y Macarena Gómez posan en la alfombra roja de los Premios Goya 2026. GTRES

Este sábado, 28 de febrero, se celebraron los Premios Goya 2026. Antes de la entrega de galardones, en la que Los domingos se hizo con la estatuilla a Mejor Película, multitud de personajes pasaron por la alfombra roja para responder a las preguntas de los periodistas desplazados hasta Barcelona.

Unas de las declaraciones más comentadas de la previa de la gran noche del cine español salieron de boca de los actores Macarena Gómez y Aldo Comas.

En una alfombra (y posterior gala) en la que no faltaron mensajes de apoyo hacia Palestina, Gómez y Comas se salieron del guion ante la pregunta de Europa Press sobre la politización del evento desde hace años.

"Yo no he oído hablar a nadie de los 50.000 muertos que los últimos dos meses en Irán. Nadie habla de ellos. Muchos tuits de todo, pero de eso no", denunciaba el que fue pareja de José Lamuño concursando en Hasta el fin del mundo.

"No lo sé. También deberíamos acabar con los regímenes teocráticos que asesinan a sus poblaciones", aseguró el actor, aunque su mujer abogaba por abordar este tipo de temas en una cita cultural.

"Igualmente, no creo que una gala de cine sea lugar para hablar de eso", opinó la intérprete andaluza, y remató su marido: "Una guerra nunca mola. Pero, ¿quiénes somos nosotros? Somos bufones, cantantes, actores... Que opinen los demás".

Una gala política

Ya avisaba Luis Tosar, presentador de la gala junto a Rigoberta Bandini, días atrás: "Sería extraño obviar Gaza, Ucrania o el ICE en los Goya".

Y en la alfombra, horas después de que Israel lanzase una ofensiva militar coordinada con Estados Unidos contra Irán, Luis no se mordió la lengua.

"Todos hemos estado estupefactos a lo largo del día viendo lo que está ocurriendo. A la gente se le ocurrirá decir lo que quiera, pero no creo que sea una guerra", comentó el artista gallego.

Para Tosar, el bombardeo no es más que "los delirios de un señor que se dedica a hacer su juego a lo largo y ancho del mundo", en clara referencia a Donald Trump.

"Es inherente a las galas que la gente tenga absoluta libertad de expresión para mostrar lo que quiera sin necesidad de que se convierta en una gala política", señaló Tosar.

Luis Tosar y Rigoberta Bandini, presentadores de los Premios Goya 2026. RTVE

En efecto, durante la gala, Luis Tosar tuvo alguna alusión hacía la inestable situación internacional: "Un día nefasto y triste, mientras siguen haciendo la guerra por ahí adelante".

Si bien no quiso que esto acaparase todo el foco: "Pero nosotros, por suerte, tenemos algunos que otros buenos recuerdos también. Gracias a este vídeo que hemos visto y a estos 40 años de Goya".