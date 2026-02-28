El lado más desconocido de Rigoberta Bandini: de su padre presidente madridista en Cataluña a ser la voz de Caillou

La carrera de Rigoberta Bandini —nombre artístico de Paula Ribó— empieza mucho antes del fenómeno pop y del himno generacional que la catapultó a lo más alto.

Nacida en Barcelona en 1990 en el seno de una familia de clase media, creció en un entorno creativo, con una madre profesora de música que alimentó desde muy pronto su sensibilidad artística.

Es la pequeña de dos hermanas y, desde niña, tuvo claro que lo suyo era expresarse.

La artista Rigoberta Bandini, Paula Ribó.

Su infancia estuvo profundamente marcada por el doblaje. Con apenas siete años se convirtió en la voz en español de Caillou, una experiencia que definió sus primeros pasos profesionales.

Su carrera como cantante llegó incluso antes: a los seis años debutó cantando en el festival infantil italiano Zecchino d'Oro, donde interpretó La scatola dei tesori junto a un coro.

Infancia marcada por su abuela y el mar

Los veranos los pasaba en la costa del Maresme, refugiada en casa de su abuela, una figura a la que recuerda con especial emoción.

Aquellos años están llenos de contradicciones y descubrimientos. "De pequeña quería ser un niño, me parecía más divertido", confesó en una entrevista en El Mundo.

La artista recuerda que con 12 años "me hipersexualicé muy pronto, tenía complejos y me juzgaba mucho a mí misma, a mi cuerpo".

Además, la catalana ha "oscilado entre la masculinidad y la feminidad según lo que la sociedad ha necesitado".

Y cuestiona qué es ser verdaderamente mujer: "¿Qué es ser mujer?¿Lo que me han dicho que tenía que ser? ¿Lo que soy ahora? ¿Lo que seré?", expresó en el citado medio.

También ha revelado que una monja del colegio criticaba su voz por ser demasiado aguda: "¿Puedes hablar con voz normal, no con voz de niña?", le decía cuando salía a la pizarra, según relató en Al cielo con ella. Paradójicamente, esa voz terminaría siendo una de sus señas de identidad.

Desde los seis años estudió canto y, antes de cumplir los diez, ya componía sus propias canciones. El cine también dejó huella en su memoria. Su primer recuerdo es Bambi.

"Estuve toda la peli chupándome el dedo porque tenía mucho miedo, mucha pena", contó a las redes de Fotogramas. Recuerda con cariño El Rey León y Bichos, esta última especialmente porque participó en su doblaje.

Rigoberta Bandini Europa Press

Se formó en Dramaturgia en el Instituto del Teatro de Barcelona y desarrolló una faceta literaria que la llevó a publicar Vértigo en 2022.

En 2010 fundó, junto a Paula Malia y Bàrbara Mestanza, el colectivo musical y teatral The Mamzelles, con el que publicó dos discos: Que se desnude otra (2012) y Totem (2014). En 2017 protagonizó el thriller indie Quien eres.

Su salto definitivo llegó en 2019, cuando inició su carrera en solitario. La popularidad se multiplicó con su participación en el Benidorm Fest, preselección española para Festival de la Canción de Eurovisión. Ay, mamá se convirtió en un fenómeno social y en un himno feminista coreado por miles de personas.

El origen de su nombre artístico

La cantante Rigoberta Bandini en la segunda semifinal del 'Benidorm Fest'. EP

El origen de su nombre artístico también tiene historia. Tomó "Bandini" del alter ego Arturo Bandini, personaje del escritor John Fante en la novela Pregúntale al polvo, de la que es admiradora. "Rigoberta" lo eligió simplemente porque siempre le gustó el nombre.

En el plano personal, está casada con Esteban Navarro, miembro del dúo humorístico Venga Monjas. Comenzaron su relación en 2019 y, apenas seis meses después, se quedó embarazada.

En junio de 2020 nació su hijo Nico. La pareja se casó en 2023 en una ceremonia civil celebrada en la Casa de la Ciudad de Barcelona, oficiada por la entonces alcaldesa Ada Colau.

En el escenario, no camina sola. Su prima, Belén Barenys, "Memé", es corista habitual y una pieza clave por su carisma y complicidad.

Esteban Navarro, además de pareja, se encarga de sintetizadores y producción. Y en su familia, el fútbol también ocupa un lugar curioso: su padre, presidente de la Federación de Peñas Madridistas de Cataluña, ha asegurado que Paula lleva al Real Madrid en el corazón, igual que su hermana mayor.

En 2024 sumó otro hito a su carrera al ganar el Premios Goya a Mejor Canción Original por Solo quiero amor, tema de la película Te estoy amando locamente.

De niña que doblaba dibujos animados a voz propia de toda una generación, Rigoberta Bandini ha construido una trayectoria en la que conviven vulnerabilidad, ironía y una identidad artística profundamente personal.