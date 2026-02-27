Marc Giró elige a Pablo Motos para presentarse en Atresmedia: la visita más esperada de 'El Hormiguero'

Marc Giró y Pablo Motos, en un fotomontaje de BLUPER. Atresmedia Televisión y 7yAcción

Marc Giró visitará El Hormiguero antes del estreno de su Cara al show en laSexta. Este jueves, Pablo Motos anunció los invitados que acudirán al programa de Antena 3 la semana que viene, entre ellos, el nuevo fichaje de Atresmedia.

Giró pondrá el broche de oro a la semana que viene en el formato de 7yAcción. Es decir, Motos le entrevistará el próximo jueves, 5 de marzo.

Será la primera visita del showman al espacio de access prime time. Josema Yuste (lunes), Álex González (martes) y Los Morancos (miércoles) completan el menú de la próxima semana.

En realidad no se trata de la primera aparición de Marc en Atresmedia, pues ya fue recibido el pasado lunes por Iñaki López y Cristina Pardo en Más vale tarde.

"Menos fachas, habrá de todo", comentaba el catalán, añadiendo que Cara al show llegará en abril a la cadena verde, después de El Intermedio del Gran Wyoming.

Sin embargo, su visita a El Hormiguero será sin lugar a dudas su gran presentación en el grupo ubicado en San Sebastián de los Reyes, el espacio en el que pueda charlar largo y tendido con el conductor de Requena.

Así, el programa de las hormigas tira este jueves de un excompañero de David Broncano para reafirmar su liderazgo ante La Revuelta en La 1.

