Lara Álvarez, presentadora, 39 años: "Me levanto, me voy al campo en ayunas y luego me hago una infusión con jengibre"

Lara Álvarez es uno de los nombres que han marcado la actualidad televisiva. Y lo es por su sorprendente fichaje como concursante de la séptima temporada de El desafío, que empezará a grabarse ya mismo para ser emitido el año que viene en Antena 3.

La asturiana da el paso de narrar la emoción a vivirla en primera persona. Competitiva y exigente consigo misma, afronta esta experiencia con el reto de demostrar que también puede superar los límites que tantas veces ha contado desde fuera.

Lara Álvarez regresa a Antena 3 12 años después. Lo cierto es que ya trabajó para Atresmedia como copresentadora de Jugones, junto a Josep Pedrerol en laSexta. También fue colaboradora de En el aire, el programa de Andreu Buenafuente y de Espejo Público.

Tras siete años en Mediaset, donde presentó Supervivientes desde Honduras, la comunicadora salió del grupo para "emprender un nuevo camino profesional". En estos años, Lara se ha formado en coach de neurociencia y presentó el concurso de La 1 La conexión.

En El desafío, Lara Álvarez podrá poner a prueba sus aptitudes físicas y mentales. Y es que la presentadora, que cumplirá los 40 años el próximo 29 de mayo, se ha convertido en un referente de vida saludable.

Lara Álvarez en 'La conexión' de La 1.

En sus entrevistas, subraya que ha dejado atrás las dietas estrictas para apostar por el equilibrio, priorizando una alimentación completa, cenas tempranas y ejercicio regular como parte de su rutina.

"Llevo una alimentación equilibrada, algo que he heredado de mi madre", decía a Women's Health. "Ella cocina muy bien y siempre nos ha educado desde el equilibrio. No digo que no a ningún alimento".

"Lo que sí hago es cenar antes de las ocho, y siempre algo ligero, proteínas y cocinado a la plancha", añade Álvarez, a quien le encanta la tortilla francesa.

"Tiro mucho de pollo y de huevo por la noche", confiesa, reconociendo utilizar de manera asiduar la freidora de aire. "Siempre meto una verdurita tipo brócoli, coliflor o setas".

Lara confiesa que no realiza ayuno intermitente, pero que cada mañana empieza el día en plena naturaleza antes de desayunar: "Por las mañanas, me levanto y me voy al campo con mis perros en ayunas y puedo pasarme horas hasta que vuelva a casa y ya desayuno".

En esa misma entrevista, la presentadora revela el ingrediente que no falta en su dieta: el jenjibre. "Me hago una infusión con jengibre, miel y limón", asegura.

Esta especia exportada de Oriente, tiene propiedades antiinfalamatorias y antioxidantes, ayuda a la digestión y a reducir náuseas, refuerza el sistema inmunitario, mejora la circulación y puede aliviar dolores menstruales y articulares.

Y confiesa: "Igual no me tomo cinco piezas de fruta o verdura, pero me he tomado mi zumo por la mañana, y luego meto en el yogur unos arándanos o kiwi".

Como se decía líneas más arriba, Lara Álvarez nunca falta a su cita con el deporte. "Dos o tres veces a la semana hago entrenamiento de fuerza". Los lunes hace Pilates máquina, y los viernes, yoga.

"Si el tiempo me lo permite intento entrenar cinco veces a la semana. No son entrenamientos de mucha caña, pero sí que hay una continuidad", dice la asturiana, que ha encontrado en el boxeo la forma de hacer cardio sin necesidad de correr: "Es un deporte completísimo".