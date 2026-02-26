El lado más desconocido de Ana Mena (29): de ser niña prodigio y chica Almodóvar a cultivar su propio huerto en Estepona

De estrella infantil a reina del pop, la trayectoria de Ana Mena es una de las más sólidas del panorama musical actual y, al mismo tiempo, una de las más sorprendentes cuando se mira hacia atrás. Hoy es una de las cantantes del momento en nuestro país, pero su historia comenzó mucho antes de los grandes escenarios.

Su vínculo con las cámaras arrancó siendo apenas una niña. Participó en Menuda Noche, en Canal Sur, y con solo nueve años ganó el concurso Veo, veo. Después protagonizó una miniserie sobre Marisol en Antena 3 y llegó a participar en Camp Rock 2: The Final Jam.

El salto más inesperado llegó con apenas 13 años, cuando trabajó a las órdenes de Pedro Almodóvar en La piel que habito, junto a Antonio Banderas.

Ana Mena en una imagen de archivo. Sergio R Moreno Gtres

Sobre aquel casting recordó en COPE: "Fue increíble, recuerdo el proceso de casting, que fue supercurioso porque me mandaron una canción en portugués, que yo no sabía, pero me la aprendí fonéticamente, como si fuese un loro".

Lejos del foco, su historia familiar está marcada por el esfuerzo. Su padre regentaba una empresa de construcción y su madre llevaba la contabilidad.

Aunque siempre estuvo vinculada al negocio familiar, tuvo claro que lo que realmente le hacía feliz era la música. Con el éxito llegó también la posibilidad de devolver el sacrificio.

En una entrevista en El Español contó que le compró una finca a su padre para que no tuviera que volver a trabajar: "Para mí el regalo más bonito es que no tuviera que volver a trabajar, que ya trabajó mucho en la obra".

Ese vínculo con sus raíces sigue muy presente. En su casa de Estepona tiene un huerto que define como su "punto de paz", un lugar donde desconectar y que comparte como hobby con su padre.

Allí también se celebran reuniones familiares donde triunfan los callos de su abuela, uno de sus platos favoritos. La artista se declara persona de buen comer y en una entrevista con GQ confesó sin complejos: "Me encantan las hamburguesas, me encanta comer, la comida y pasar tiempo comiendo".

Huerto y cuarentena 🌱 Cómo lo lleváis? pic.twitter.com/jbT5uFc4ex — Ana Mena (@AnaMenaMusic) March 14, 2020

Italia, su segundo hogar

Italia se ha convertido en un pilar fundamental en la trayectoria de Ana Mena. La artista malagueña dio un giro radical a su carrera gracias a "D’estate non vale", su colaboración con el rapero Fred De Palma, un hit que la consolidó como un auténtico fenómeno de masas en el país transalpino.

Sin embargo, sus comienzos no fueron sencillos. Ante la saturación del mercado español en 2017 tras el fenómeno de Operación Triunfo, Mena decidió buscar su propio espacio fuera de nuestras fronteras.

Sin dominar el idioma, apostó por "el país de la bota" para relanzar su carrera, una decisión arriesgada que terminó en éxito rotundo. Su idilio con Italia alcanzó su punto álgido en 2022, cuando participó en el prestigioso Festival de San Remo con el tema "Duecentomila Ore", compitiendo por representar al país en Eurovisión.

Compromiso y sororidad

Comprometida con el mensaje que proyecta, ha defendido la unión entre mujeres y el colectivo LGTB. En declaraciones a la revista Shangay explicó que intenta trasladar un mensaje de empoderamiento en su música y recordó su colaboración con Becky G en 'Ya es hora' como una forma de dar visibilidad y fuerza femenina.

Ana Mena, en una gala de 'OT 2023'. Prime Video

Detrás de la artista internacional sigue estando aquella niña prodigio que soñaba con cantar. Con un huerto como refugio, una familia como motor y un hermano, José Carlos Mena, que también ha seguido el camino de la música, Ana Mena ha construido una carrera brillante sin perder de vista sus raíces.