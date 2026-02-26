Jacob Petrus, sobre la conspiración de los 'chemtrails': "Una polémica oscura. El clima ya lo manipulamos"

El presentador de RTVE Jacob Petrus en 'La Revuelta' de Broncano. TVE

El meteorólogo Jacob Petrus celebró un hito profesional tras superar los 3.100 programas al frente de Aquí la Tierra, uno de los formatos divulgativos más populares de RTVE. Además, en apenas tres meses se cumplirán 12 años de su emisión diaria.

Para conmemorarlo, el presentador visitó La Revuelta, donde protagonizó una conversación divulgativa —y con toques de humor— sobre fenómenos atmosféricos junto a David Broncano.

Durante la entrevista, el equipo del programa mostró en pantalla una llamativa formación nubosa y pidió a Petrus que explicara su origen. El meteorólogo comenzó hablando de las nubes lenticulares, habituales en zonas de grandes cordilleras.

La importancia de visibilizar los oficios



Jacob Petrus: "Estamos en un momento muy interesante porque nos estamos dando cuenta que vivir en grandes ciudades no es lo que nos gusta y queremos otro tipo de vida"#LaRevuelta @jacobpetrus_tve pic.twitter.com/aITC34C2kZ — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 19, 2026

"¿Y las rayas esas del cielo quién las hace?", preguntó Grison desatando la risa de los allí presentes.

A partir de ahí, la conversación derivó hacia las conocidas teorías conspirativas sobre la supuesta fumigación desde el aire. Entre bromas, Broncano llegó a decir que era obra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que provocó carcajadas en el plató. "Eso es Pedro Sánchez que nos está fumigando", apuntó.

Petrus trató de rebajar el tono: "No saques el tema… es complicadísimo eso. Hay mucha polémica con eso".

El meteorólogo explicó que estas marcas visibles no son otra cosa que vapor de agua expulsado por los motores en las capas altas de la atmósfera que, al enfriarse, se convierte en pequeñas gotitas de hielo.

David Broncano y Jacob Petrus TVE

"El vapor de agua de los aviones, una vez expulsado en altura, al enfriarse genera pequeñas gotitas de hielo que son las que nosotros vemos", detalló.

También reconoció que en su programa reciben comentarios de espectadores cuando muestran imágenes donde aparecen estas estelas, precisamente por la controversia que generan.

Petrus añadió que, más allá de las teorías, sí existe un efecto real —aunque pequeño— de estas formaciones en el clima.

"Lo que me llama la atención de esta polémica de 'se puede manipular el clima' es que no hace falta. El clima ya lo manipulamos aunque no queramos con las estelas de condensación", señaló.

"Añadir nubes al cielo de forma artificial puede variar, aunque sea muy poco, las temperaturas".

La teoría conspirativa de los chemtrails



No, nos fuñigan 😅 Increíble tener que explicar estas cosas todavía #LaRevuelta @jacobpetrus_tve pic.twitter.com/B9S3xBGqow — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 19, 2026

Para ilustrarlo, recordó que tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos el espacio aéreo permaneció cerrado durante tres días, lo que eliminó temporalmente las estelas de condensación.

En ese periodo, se observó que la ausencia de esas nubes favoreció una mayor incidencia solar y ligeras variaciones térmicas.