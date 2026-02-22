Jordi Évole sufre un ataque de cataplexia durante su entrevista con Juan José Millás: "Espera, me tengo que sentar"

Jordi Évole ha sufrido un ataque de cataplexia en su entrevista con Juan José Millás en 'Lo de Évole'. LaSexta.

Lo que iba a ser una entrevista tranquila con uno de los grandes narradores españoles del momento ha comenzado con una escena tan inesperada como delicada.

Jordi Évole ha sufrido un ataque de cataplexia nada más arrancar la conversación grabada con el escritor y columnista Juan José Millás, lo que ha obligado a interrumpir la charla durante unos minutos.

El incidente se ha producido en los primeros minutos de la charla, cuando ambos paseaban por un prado en Asturias. El presentador de Lo de Évole ha reaccionado de inmediato al empezar a notar los primeros síntomas: carcajadas leves y lo que parecía ser cierta debilidad muscular.

"Espera, espera", le ha pedido a su invitado, sobre cuyo hombro ha apoyado su brazo izquierdo.

El valenciano, quien parecía advertido de su enfermedad, le respondía, atento: "Perdona". Ya en esos instantes, el catalán empezaba a perder el control de su cuerpo: "Me tengo que sentar".

Acto seguido, tres personas del equipo de producción del programa se han colocado a sus espaldas. Y Évole se ha desplomado. Millás, con la mirada oculta bajo unas gafas de sol Ray Ban, ha reaccionado con calma. Y con cierta normalidad. Aunque sin esconder su asombro.

"Esto es así y se pasa", preguntaba a los profesionales del espacio, mientras prestaba atención a cómo se iba reponiendo poco a poco su entrevistador. Por suerte, el episodio ha sido leve.

Jordi Évole sufre un ataque de cataplexia durante su entrevista a Juan José Millás. LaSexta.

Minutos después, ambos han podido continuar con la entrevista, sin más. Lo cierto es que no es la primera vez que sufre una crisis de cataplexia ante las cámaras.

En los últimos años, Jordi Évole ha tenido al menos tres episodios de cataplexia en televisión. En 2020 y 2021 en El Hormiguero; en 2021 en El Intermedio, más otro en 2026 en Al Rojo Vivo.

También vivió un episodio similar durante la grabación de un podcast en el canal Grimey TV, donde tuvo que parar la entrevista al notar que iba a "desconectarse" por la risa.

Juan José Millás reacciona al ataque de cataplexia de Jordi Évole: "¿Esto es así y se pasa?".

La enfermedad que padece Évole, la cataplexia, es un trastorno neurológico asociado con la narcolepsia. También denominada cataplejía, en la cataplexia se producen episodios súbitos y breves de pérdida del tono muscular desencadenados por emociones intensas, sobre todo la risa, pero también la sorpresa, el miedo o la ira.

Este tipo de estímulos intensos suelen provocar una pérdida súbita del tono muscular sin que el afectado llegue a desmayarse. Suele estar muy asociada a la narcolepsia tipo 1 y la persona se mantiene consciente durante el episodio, a diferencia de un desmayo o una crisis epiléptica.

Los síntomas iniciales suelen ser sutiles y parciales, y a veces se pasan por alto: sensación repentina de debilidad muscular ligada a una emoción fuerte (por ejemplo, al reírse mucho); caída de la cabeza, mandíbula que se "desencaja" o se afloja, habla titubeante, parpadeo o dificultad momentánea para articular palabras.

En ocasiones, la persona que lo padece siente que las rodillas se doblan, que le "flaquean" las piernas o de que el cuerpo se va a ir al suelo, pero sin pérdida de conciencia.

Por lo general, después de estos episodios muy breves (duran segundos o unos pocos minutos), la persona se recupera de forma espontánea.

El propio entrevistador ha hablado en varias ocasiones sobre su dolencia, dejando claro que ha sufrido ataques similares en otras ocasiones. Cuando le sucede, pide unos minutos para recomponerse. "Existe y es jodida, pero me equilibro con la medicación", confesó a EL ESPAÑOL en febrero de 2025.