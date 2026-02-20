Scarlett Johansson (41) sobre respetar la intimidad de sus hijos: "Es el gran problema de ser una figura pública"

Llevar una vida pública no es fácil y eso, muchas veces, puede ser hasta negativo para la familia. Por ese motivo, Scarlett Johansson, la antigua Viuda Negra en Marvel y la actual protagonista de 'Jurassic World', mantiene a sus hijos totalmente alejados de su círculo en Hollywood.

La también productora no quiere que el público general, ni la prensa ni sus seguidores, se acerquen a sus pequeños y por ello ha blindado tremendamente su área familiar, manteniendo a raya todo lo que rodea su popularidad dentro de la industria cinematográfica.

Es una decisión realmente difícil, porque supone dejar en casa -y nunca mejor dicho- algo muy importante, pero a su vez también es un gesto lógico teniendo en cuenta que, de lo contrario, no existe la intimidad para los más jóvenes del hogar.

Scarlett Johansson opta por mantener a su familia lejos de los focos.

"Supone una pérdida enorme"

"El anonimato de mis hijos es muy valioso para mí", comentaba la actriz en una pasada entrevista para Instyle. "Si alguien me conoce, definitivamente comparto demasiado. No soy un libro cerrado", continuaba.

"No. Soy políticamente activa y hablo mucho de ello. Pero soy una persona privada en el sentido de que valoro mis amistades íntimas", desvelaba, pasando a abordar cómo enfoca su vida familiar de cara a las cámaras y a los focos de Hollywood.

"El problema de ser una figura pública es que la idea de ser reconocido y celebrado es divertida, pero luego nunca puedes volver a meterla en la botella", continuaba. La realidad es que eso supone una pérdida enorme, ¿sabes?", añadía.

"Preservar eso durante el mayor tiempo posible hasta que alguien lo decida, esa es la elección que hago en lo que respecta a mis hijos".

Generalmente, las estrellas de Hollywood llegan a un punto donde introducen a sus hijos dentro del sector, pero en el caso de Johansson no parece que eso vaya a ocurrir. De hecho, la mayoría de personas no saben que la actriz ha llegado a ser madre hasta en dos ocasiones -la última vez en 2021-, y eso es gracias a su discreción.

La anterior Vengadora está ahora mismo lejos del UCM y del acontecimiento masivo que preparan los hermanos Russo para los cines, pero sigue adelante con su carrera y pronto la veremos debutar en DC Studios a través de 'The Batman 2', la película de Matt Reeves y Robert Pattinson.

Además, ahora mismo la estrella de cine lidera la nueva trilogía de 'Jurassic World', por lo que la seguiremos viendo en lo más alto de la taquilla.