'GH DÚO': del "injusto" adiós a Cristina Piaget, la villana y la "revelación" de la edición, a la gala extra como gran traca final

Cuando Telecinco anunció el nombre de Cristina Piaget como concursante de GH DÚO, pocos sabían quién era realmente.

Dos meses después, la musa de Christian Dior o Yves Saint Laurent se ha convertido en un diamante en bruto para los realities de Telecinco, tras poner la casa de Tres Cantos patas arriba.

La modelo acabó siendo la expulsada en la gala de este jueves, 19 de febrero. Piaget perdió el pulso con Anita Williams, otra de los rostros más fuertes para hacerse con el triunfo final. Y lo cierto es que la votación fue ajustadísima.

El veredicto de la audiencia sorprendió a todos. Tanto a Anita, que se acababa de salvar, como al propio Jorge Javier Vázquez. El presentador, resignado, no dudó en dedicar unas palabras a Cristina para animarla.

""Me parece injustísima tu eliminación de GH DÚO. Eres el personaje revelación, sin lugar a dudas, de la edición. Te merecías, como mínimo, llegar a la final", le dijo. "Gracias por habernos hecho sentir tantas y tan variadas emociones".

Y sí, Cristina Piaget ha sido una de las grandes generadores de contenido de GH DÚO: sus espectaculares pataletas, su pelea con Raquel Salazar en directo, su relación con Carlos Lozano... La top model de los 90 ha sido el centro de todas las polémicas.

También es de justicia reconocer el trabajo de Zeppelin y de la propia cadena. GH DÚO ha sabido salvar los muebles tras el batacazo de audiencia de GH 20. Muchos daban por muerta a la marca. Pero los datos de audiencia dicen lo contrario. Al menos con famosos.

#GHDuoGala7 sube a su 2ª mejor cuota de temporada con un 14.1%, 813.000 y 2.051.000 espectadores únicos



👁‍🗨 +4.1 puntos que la 2ª opción en su franja



👁‍🗨 Supera el 20% en sus últimos 45 minutos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/q8I462vncB — Dos30' (@Dos30TV) February 20, 2026

Este jueves, el reality de Telecinco firmó su segundo mejor dato de audiencia. GH DÚO creció hasta el 14,1% de cuota, o sea, un punto más que hace siete días. Se trata de un dato que está muy por encima de la media del canal en febrero (8,7%).

No obstante, hay que decir que en su choque frontal con Perdiendo el juicio, pierde. La serie protagonizada por Elena Rivera alcanzó un 11,7%, pero en horario de estricta coincidencia, la ficción marcó un 11,7%, tres décimas más que GH DÚO (11,4%). La 1 registró en ese tramo un 10,8%.

Cristina Piaget y Anita Williams.

Así las cosas, Telecinco y GH DÚO pisan el acelerarador ante su final que, podría ser el próximo jueves, 26 de febrero. Lo hace programando una gala extra el martes 24. Esto hace que Universo Calleja salga de la parrilla. El formato pinchó con su última entrega al anotar un discreto 8,1%.

De la misma manera, la cadena principal de Mediaset se asegura un chute extra de audiencia con el objetivo de intentar maquillar el dato del mes. Salvo milagro, Telecinco firmará su peor febrero de la historia, bajando nueve décimas en el interanual.

GH DÚO dejará paso a Supervivientes 2026, la gran joya de la corona de Telecinco. Este jueves, el público tuvo un adelanto con la confirmación de Maica Benedicto como concursante, y de la primera vez juntos de Jorge Javier y María Lamela.

"Tienes que aguantar, ya me he cargado a tres", dijo el catalán y la gallega no se achantó: “Tú no cuentas con mi armadura, a mí no me tumbas”. Ya lo avisó ella misma en su carta de presentación con los medios: "Jorge tiene picardía y yo retranca".