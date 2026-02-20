Emiliano García-Page, sobre su juventud en los 80: "Un coronel me declaró 'inútil total' para el ejército"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, visitó por segunda vez el plató de El Hormiguero para repasar la actualidad política en un momento especialmente intenso para el panorama nacional.

La entrevista, conducida por Pablo Motos, estuvo marcada por el análisis electoral y por sus contundentes declaraciones sobre el rumbo del socialismo en España.

La conversación llegó apenas unos días después de las elecciones autonómicas en Aragón, donde el Partido Popular se impuso con 26 escaños, y con la vista puesta en los próximos comicios de Castilla y León.

A su entrada al plató, el dirigente socialista recibió un largo aplauso del público, algo que el propio presentador destacó. "El mayor patrimonio de un político es el cariño de la gente", respondió Page.

Durante la entrevista, el político se mostró especialmente crítico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sobre su relación personal, fue tajante: "La de siempre, ninguna", y aseguró que será recordado "de una forma muy diferente a como a él le gustaría".

"Solo le deseo que cuando salga de la política esté a gusto consigo mismo", apuntó el manchego.

Pablo Motos y Emiliano García-Page durante la entrevista en 'El Hormiguero'.

También analizó el momento que atraviesa el Partido Socialista Obrero Español. "La marca está muy tocada. En general, la política en España está viviendo unos niveles de degradación como yo no me podía imaginar. Es muy triste, es el peor nivel que yo he visto en democracia", afirmó.

Y aseguró que a su partido no le falta autocrítica: "El partido es muy grande y variado, lleno de gente honesta que le ha quitado tiempo a la familia para dedicarlo al servicio público".

Preguntado por el liderazgo de la oposición y el papel de Alberto Núñez Feijóo, evitó valoraciones que pudieran perjudicarlo: "No quiero decir ninguna cosa que le pueda perjudicar. Salió de Galicia por la puerta grande y dudo que supiera del ambiente que hay en Madrid".

Otro de los asuntos comentados fue el voto en blanco de Felipe González, que le sorprendió. Según Page, la repercusión mediática coincidió con otros asuntos que, a su juicio, quedaron eclipsados, como la cumbre europea a la que España no fue invitada.

Más allá de la política, la entrevista también dejó momentos personales. El presidente regional confesó su curioso ritual de la suerte: "Antes de hacer algo, me tomo cuatro galletas Chiquilín porque me dan suerte".

Además, recordó un episodio de su juventud durante el servicio militar, donde fue declarado "inútil total para el ejército" por no ver con el ojo derecho desde nacimiento.

"Recuerdo que en la mili fui a pasar revista y un coronel, al ver el informe médico me declaró 'inútil total para el ejército', yo protesté".

Emiliano García-Page y Pablo Motos.

Según explicó, cuando le dijeron que si el diagnóstico era parcial tendría que hacer parte del servicio, prefirió que lo dejaran como inútil y así no tener que hacer la mili.

Una visita que combinó análisis político, críticas directas y anécdotas personales, en una entrevista que volvió a situar a García-Page como una de las voces más contundentes dentro del socialismo español.