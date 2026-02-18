Ya es oficial: Disney+ anuncia la vuelta de 'Hannah Montana' 20 años después de su estreno y confirma la fecha de su regreso

Ya es oficial. Hannah Montana regresa a la pequeña pantalla 20 años después de su apoteósico estreno. Una grata noticia que ha confirmado Disney+ este pasado martes, 17 de febrero.

El servicio de streaming ha anunciado que el especial celebrará la icónica serie que marcó a toda una generación y ha revelado la fecha de su especial regreso. Así, será el próximo 24 de marzo cuando el filme llegue a la plataforma.

El especial se grabará en directo en el estudio e incluirá una entrevista exclusiva y detallada con Miley Cyrus, presentada por Alex Cooper. La conversación, además, ofrecerá una mirada íntima a la creación y al impacto duradero que la serie y el personaje han tenido en los fans de todo el mundo.

Going back to where it all began. 🖤 The Hannah Montana 20th Anniversary Special premieres March 24 on Disney+. #MileysMemories pic.twitter.com/hTlcqyBnwv — Disney+ (@DisneyPlus) February 17, 2026

Cyrus repasará los momentos, la música y los recuerdos que marcaron una época. Los espectadores también podrán disfrutar de imágenes de archivo inéditas.

Otro de los detalles más importantes es el regreso de los escenarios más memorables de Hannah Montana, como la sala de estar de la familia Stewart o el legendario armario de la estrella internacional.

Hannah Montana se convirtió en un fenómeno global, transformando la televisión infantil, influyendo en la música y la moda, y lanzando a una estrella del pop que marcó una generación. La serie, nominada al Emmy, generó 14 álbumes de platino y 18 de oro en todo el mundo, además de dos largometrajes.

"'Hannah Montana' siempre será parte de mí. Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión", ha confesado Miley Cyrus al respecto.

Miley Cyrus, en la 'prèmiere' de la película de Hannah Montana. Gtres

Y ha añadido: "El hecho de que siga significando tanto para la gente después de tantos años es algo de lo que estoy muy orgullosa. Este aniversario es mi forma de celebrar y agradecer a los fans que me han apoyado durante 20 años".

La exitosa serie abrió las puertas a muchos fans para "soñar en grande, cantar a todo pulmón y abrazar cada faceta de sí mismos, por lo que su legado sigue brillando a través de las generaciones", ha añadido Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television.

El profesional, además, se ha sincerado acerca de trabajar con Cyrus: "Colaborar con Miley en este especial es un sueño, y queremos que sea una carta de amor a los fans, quienes siguen tan apasionados hoy como cuando la serie debutó hace casi 20 años".

El especial es producido por HopeTown Entertainment y Unwell Productions. Ashley Edens es la showrunner, con Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper y Matt Kaplan como productores ejecutivos.

Hannah Montana, una de las marcas más icónicas de Disney Channel.

Cooper también presentará el especial, guiando a los fans de Hannah Montana en la nostálgica y esperada celebración del aniversario.

Los fans, eso sí, podrán revivir sus momentos favoritos de Miley antes del especial de aniversario con la Colección Hannah Montana en Disney+.

A partir del 19 de febrero tendrán la oportunidad de disfrutar aún más de la transmisión ininterrumpida de las cuatro temporadas de la serie, Hannah Montana: La Película y Hannah Montana y Miley Cyrus: El Concierto Lo Mejor de Ambos Mundos.

Miley Cyrus, en una de sus últimas apariciones públicas. Gtres

Como muestra de la perdurable popularidad de la franquicia, el catálogo de Hannah Montana ha acumulado más de 500 millones de horas de transmisión global en Disney+ hasta la fecha.