Maxi Iglesias, actor: "Vine a Canadá con mi abuela, justo se había muerto mi padre. Tenía seis o siete años"

Maxi Iglesias, durante su entrevista con Jesús Calleja en el programa de Telecinco 'Universo Calleja'.

Maxi Iglesias se dio a conocer gracias a su personaje de César Cabano, en la serie juvenil Física o Química, donde se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la ficción española para adolescentes.

Aquel papel como 'el guapo del Zurbarán' marcó el inicio de una carrera que, casi dos décadas después, sigue muy ligada a las emociones y experiencias personales que vivió dentro y fuera de las cámaras.

El actor, que ahora tiene 35 años, se ha abierto como pocas veces sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida: la muerte de su padre cuando él solo tenía seis.

Ha ocurrido en Universo Calleja. La grabación del programa de Jesús Calleja en Canadá hizo que el intérprete rememorase ese viaje cuando tan solo era un niño.

"Yo vine aquí cuando era muy pequeño. Yo vine aquí con seis o siete años. Porque justo se había muerto mi padre y entonces vine con mi abuela porque su otro hijo, mi tío, vivía aquí", recordó.

"Era un viaje muy especial porque era un poco todavía.... Un gran viaje fuera de los viajes habituales que hacía con mi madre y con mi padre", agregó el protagonista de Valeria.

Y como era un crío, Maxi Iglesias pensaba que tras la aventura por las Américas su vida volvería a la normalidad.

Maxi Iglesias en un evento. GTRES

"Yo no estaba con mi padre, entonces yo creo que sí había una cosa como de pensar que a la vuelta, pues, como que esa realidad no era la realidad. Como que iba a volver y la cosa iba a estar como antes, pero no, no fue así".

"Ahí fue cuando me enamoré de lo basto de la naturaleza y de esta cosa de no tener miedo a lo desconocido", agregó.

Lo cierto es que Maxi Iglesias ya se había abierto en canal sobre la pérdida de su madre. Lo hizo en el podcast de Vicky Martín Berrocal. "Yo pierdo a mi padre con seis años y mi madre sube un peldaño más la apuesta y es madre y padre".

El madrileño, además, habló con Calleja sobre el bullying que sufrió por la popularidad que tuvo con Física o Química: "A mí en el colegio me han hecho bullying muchas veces y quien te lo hacía eran personas que tenían cierto físico y superioridad".

Maxi Iglesias y Úrsula Corbero dieron vida a los míticos Cabana y Ruth de 'Física o Química'.

Tiempo atrás, Maxi contó que también recibió bullying de sus propios compañeros de reparto, solo porque cada vez más, ganaba peso en la serie.

Iglesias recordó también que, para evadirse de la gran fama que adquirió, viajó al otro lado del mundo: "Con 17 años me fui solo a Australia. Allí cogí perspectiva, me di cuenta de que me gusta esta profesión, aunque hay este efecto secundario de que siempre estamos bajo la lupa".

"Cogí aire y fuerza y nunca he vuelto a tener duda de si realmente estoy haciendo lo que quiero", aseguró.