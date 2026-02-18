Matthew McConaughey, actor: "Primero eres padre, y luego, con suerte, te conviertes en amigo"

Matthew McConaughey (56) sobre su papel como padre con hijos adolescentes: "Te conviertes en un amigo"

Hay mil y una maneras de afrontar las diferentes etapas de la paternidad, y Matthew McConaughey tiene muy claro cómo quiere abordar la edad adolescente y adulta de sus hijos: convirtiéndose en un amigo.

A medida que los hijos crecen, la figura de los padres también evoluciona y va cambiando con el tiempo. McConaughey asegura que ahora que sus pequeños ya son más mayores, no debe ser la máxima autoridad sino un colega y un compañero con el que pueden hablar de sus problemas y preocupaciones.

El protagonista de 'True Detective', no obstante, considera que entre el salto de padre a amigo hay un papel muy importante: el de hermano mayor. El artista asegura que esa fraternidad es el puente que une la paternidad con la amistad en los hijos, y es una de sus etapas favoritas.

Matthew McConaughey habla sobre la evolución de la paternidad.

"A mí también me pasó"

"Como padre, siempre pensé que había dos etapas: primero eres el padre, y luego, con suerte, te conviertes en amigo. Pero ahora que mis hijos son adolescentes me he dado cuenta de que en realidad hay un papel intermedio, un puente entre esos dos, y es el de ser su hermano mayor", explicaba en una pasada rueda de prensa.

"Así que, aunque sigo ejerciendo de padre, muchas veces me encuentro escuchando algo que les preocupa y, en lugar de darles una lección, me siento con ellos, les pongo una mano en la espalda y les digo: 'A mí también me pasó'", continuaba.

"Déjame contarte una historia de cuando tenía tu edad y me ocurrió algo parecido’. Y ellos responden: ‘¿De verdad?’. Eso les hace entender que el mundo no gira solo en torno a ellos, que no son los únicos con ese problema", añadía.

A veces es complicado realizar el acercamiento que McConaughey propone porque la adolescencia es una etapa difícil. Pero si es un camino que se trabaja y construye poco a poco, la familia siempre se mantiene unida y va evolucionando de la mano.

Ahora bien, tampoco es fácil para los padres mentalizarse del cambio: hay que realizar un cambio de actitud y empezar a enseñar a los jóvenes de la casa de una manera diferente: con consejos y sin imposiciones.

Pese a todo, parece que Matthew McConaughey está logrando sus objetivos criando a sus hijos de la manera que plantea, y eso no parece ser un impedimento para proseguir con su carrera como actor porque sigue estrenando producciones, como 'Laberinto en llamas'.