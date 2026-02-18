Jaime Lorente, actor: "En mitad de ese dolor, tomé la decisión de doblar la rodilla, miré al cielo y dije: 'Dios, sálvame"

"Encontrarme con Dios ha sido de las cosas más bonitas que me han sucedido". Con estas palabras, Jaime Lorente, el actor que dio vida a Denver en La casa de papel, confesaba a Urit Sabat cómo la fe se había convertido en un pilar de su vida.

El murciano de 32 años ha hecho de la espiritualidad toda una rutina diaria. "Me levanto, doy de desayunar a mis dos hijos, los dejo en el campamento, voy a misa, vuelvo, hago mi ejercicio y mis cosas", decía en La fórmula del éxito.

"La gente se piensa que la fe es inaccesible. Y eso no es verdad. Se toca, se palpa", aseguraba en otro podcast, en El cafetal de Josué Moreno. "Te cambia el corazón, te lo toca de verdad".

Para Jaime Lorente, la fe ha acabado siendo ese "refugio" para encontrar la paz mental. "Siempre he sido creyente, pero no de una forma muy practicante, más bien por herencia familiar. Ahora estoy en un momento en el que sí practico mucho".

"He dejado hábitos como puede ser el alcohol u otras cosas. Que ya no peco... No. Soy un hombre limpio en todos los sentidos", decía a Men's Health en una entrevista en la que hablaba sobre cómo le costó gestionar la fama de La casa de papel.

Jaime dio vida a Denver en 'La casa de papel'.

"Ahora cuido mucho mi alimentación y hago mucha terapia para tener el jardín mental bien podado", señalaba.

Pues bien, el intérprete ha vuelto a hablar sobre su faceta espiritual. Lo ha hecho en Hallowapp, una aplicación católica, en la que invita a sus seguidores a realizar el reto de la Cuaresma que se inicia hoy, miércoles 18 de febrero, o miércoles de ceniza.

"Me gustaría invitarte a caminar conmigo. Todos los viernes voy a acompañaros con el ayuno, 40 días para prepararnos para crecer en libertad interior y volver con un corazón renovado", dice.

Así relata su proceso de transformación interior: "Como muchos de vosotros, yo también he pasado por procesos duros y he vivido mi proceso de oscuridad, de tristeza y de miedo".

"Hasta que un día en mitad de ese dolor tomé una decisión que no fue nada fácil, doblar la rodilla, miré al cielo y dije: 'Dios, sálvame", continúa. "Fuera no cambió todo de golpe, pero dentro de mí, sí".

"Empecé a sentir que Dios me buscaba, que estaba haciendo algo distinto en mi corazón, como si me recolocara por dentro", revela en el post que ha publicado Hallowapp.

Su amor a Dios

Así pues, a Jaime Lorente no le da ningún tipo de miedo verbalizar su amor por Dios. Sin necesidad de justificarse. Pero antes no sucedía lo mismo.

"Si dices que eres creyente, ya te posicionan en un lugar político. Y estoy convencido de que la fe va un poquito más allá", reconocía.

"Es verdad que he sentido mucho miedo siempre de decirlo, de pensar: 'Si digo que soy creyente, a lo mejor me perjudica en el curro, a lo mejor piensan que soy un tipo demasiado anclado en el pasado y en determinadas ideas".

"Y no, de hecho, como te decía, estoy supercerca de Jesucristo porque me ayuda a respetar y a querer a todo el mundo mucho más", concluía en la revista de estilo de vida masculino.