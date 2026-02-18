Confirmado: los datos que avalan el éxito de 'En tierra lejana', la nueva serie turca de Antena 3 y sustituta de 'Renacer'

Sinem Ünsal es la protagonista de 'En tierra lejana', la serie turca que estrenó este domingo 15 de febrero.

El filón de las series turcas sigue dando alegrías para Antena 3. El fenómeno de la ficción otomana continúa siendo todo un éxito para la cadena de Atresmedia, casi un lustro después de que Tierra amarga supusiera un punto de inflexión en televisión.

El último título en aterrizar a la parrilla de Antena 3 ha sido En tierra lejana. Se trata de la serie que viene a sustituir a Renacer.

La privada apostó por un evento especial de tres noches consecutivas para lanzar esta historia que vuelve a contar con una mujer como protagonista.

La actriz Sinem Ünsal da vida a Alya, una médica cuya vida se rompe por completo tras la muerte de su marido.

Para cumplir con su última voluntad, viaja junto a su hijo hasta el lugar de origen para enterrarlo. Sin embargo, allí comienza una auténtica pesadilla porque su familia, el clan Albora, no la deja marchar.

'En tierra lejana'.

Y lo cierto es que la historia ha enganchado al público español desde el primer minuto. Así lo dicen los datos de audiencia, pues En tierra lejana ha liderado en las tres noches que se ha emitido en Antena 3.

El domingo, la serie fue líder con su primer capítulo, pese a estrenarse al estreno de Top Chef: famosos al horno, el talent de repostería de La 1 con Belén Esteban como su principal reclamo.

En horario de coincidencia (22:12-00:03), En tierra lejana firmó un 9,7% y 1.055.000 espectadores. Por su parte, la gala dominical de GH DÚO marcó un 9,3% (1.013.000) y Top Chef fue tercera opción con un 9% (976.000).

El lunes la historia se repitió. En tierra lejana confirmó su buen aterrizaje al prime time de Antena 3. En su primer duelo directo frente a Casados a primera vista, la ficción obtuvo un 12,8% por el 11,2% del nuevo dating de Telecinco.

También se impuso a Decomasters, otro formato repleto de famosos en el casting que se quedó con un 9,9% en La 1.

El relevo de Renacer funcionó también muy bien en su tercera noche. En tierra lejana lideró este martes al marcar un 12,8%. La serie se impuso de forma cómoda al resto de ofertas: The Floor, que cambió de día, firmó un 10,8% mientras que Universo Calleja se quedó en el 8,1% en Telecinco.

Todos estos datos, por lo tanto, confirman que Antena 3 tiene en sus manos un nuevo éxito de la ficción turca. Aunque, hay que decir, que el canal jugaba sobre seguro al comprar sus derechos porque En tierra lejana es todo un fenómeno internacional, al emitirse en 100 países y conquistar a más de 30 millones de espectadores.

La serie coexistirá en parrilla con Renacer hasta el próximo 24 de febrero. A partir de entonces, ocupará en solitario los lunes y martes por la noche.

'En tierra lejana'.

Y lo cierto es que tendrá cuerda para rato en Antena 3. Titulada en Turquía Uzak Sehir y basada a su vez en la ficción libanesa Al Hayba, la ficción lleva emitiéndose en Kanal D desde noviembre de 2024.

La cadena turca ya ha emitido dos temporadas: la primera de 28 episodios y la segunda, en emisión en la actualidad, supera los 28. Y a tenor de su éxito, se prevé que En tierra lejana sea renovada por más tandas.

Cada capítulo original tiene una duración de 120 minutos, pero resulta una práctica habitual que Antena 3 adapte su metraje a las necesidades de su prime time. Por lo tanto, podrá estirar la emisión de En tierra lejana más aún.