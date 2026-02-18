Adiós a '¡Vaya fama!': Telecinco cancela el programa por sus malas audiencias y elige a su sustituto para el fin de semana

"Estamos peleando cada semana para intentar encontrar hueco. Mediaset está en un momento complicado y nos cuesta que entre la gente", decía a finales de diciembre Juan Ramón Gonzalo, director general de Cuarzo, sobre ¡Vaya fama!.

Pues bien, semanas después de estas declaraciones, Telecinco ha comunicado la cancelación del espacio de corazón que presentaban Cristina Lasvignes y Fran Ramírez que venía para sustituir a Socialité.

Así lo ha confirmado Mediaset este miércoles, día 18 de febrero. El programa se queda fuera de la parrilla tras estrenarse en septiembre en la franja de mediodía los fines de semana en Telecinco. De hecho, ¡Vaya fama! ya no se emitirá más y ni siquiera tendrá despedida.

Desde este sábado, informa la compañía, el hueco será ocupado por El precio justo, que pasará a emitirse de lunes a domingo, como La ruleta de la suerte en Antena 3, a las 13:45 en Telecinco.

El precio justo, por lo tanto, pasará a llevar la batuta del access del informativo que presenta María Casado.

Carlos Sobera y Tania Medina, en un posado promocional de 'El precio justo'.

El grupo de Fuencarral da confianza absoluta en el concurso que presentan Carlos Sobera y Tania Medina, después de que el domingo pasado batierra su récord de audiencia al alcanzar un 10% de cuota de pantalla.

Telecinco testó el mítico concurso al emitirlo como telonero del programa de crónica social, al emitirlo de 12:30 a 13:45, y los resultados han terminado de convencer a los directivos.

Además, la tendencia de El precio justo es claramente positiva desde su estreno a mediados de enero.

Empezó en torno a un 8% y esta semana promedia un 9,3%, según datos de Kantar Media. Este martes 17 marcó su segunda mejor marca con un 9,4%.

Mal rendimiento

Lo cierto es que ¡Vaya fama! en ningún momento ha terminado de despegar y sus audiencias se han movido en torno al 7%.

Su última entrega, también el pasado domingo, no aprovechó el buen dato que dejó El precio justo, y registró un 6,8% de share.

Carmen Borrego en '¡Vaya fama!' Mediaset

El programa se quedó a más de tres puntos de diferencia de D corazón (10,2%) que, por sus contenidos, se trata de su rival más directo.

En otra liga, eso sí, juegan el tándem de Karlos Arguiñano (en fin de semana Antena 3 emite reposiciones) y La ruleta de la suerte, que el fin de semana pasado marcaron un 11,7% y un 17,3% respectivamente.

Hay que decir que en noviembre, tanto cadena como productora reformularon ¡Vaya fama! prescindiendo de colaboradores en plató. Carmen Borrego, Antonio Montero o Makoke quedaron fuera.