Marc Giró, el gran triunfador de los Premios Iris 2025 con 'Late Xou': "Se lo dedico a Pedro Sánchez, mi guionista"

Con permiso de Querer, Marc Giró fue el protagonista de los Premios Iris 2025 de la Academia de la Televisión. Una gala que se emitió en directo este lunes 16 en Movistar Plus+ desde el Teatro Real de Madrid.

Mientras que la serie, también de la plataforma de Telefónica, se llevó hasta seis estatuillas (entre ellas mejor serie, mejor actor con Pedro Casablanc y mejor dirección con Alauda Ruiz de Azúa), el flamante nuevo fichaje de Atresmedia se hizo con tres premios.

Marc Giró tuvo que subir al escenario para recoger el Iris a mejor presentador, programa de entretenimiento y el de la Critica Especializada (ex aequo con los hermanos Alberto y Laura Caballero), en cuyo jurado estuvo presente EL ESPAÑOL.

Y acompañó también a su marido, Santi Villas, que ganó el Iris a mejor dirección de programas por Late Xou.

Lo cierto es que el catalán no dejó títere sin cabeza en cada uno de sus discursos. "Tengo un lío porque no sé si estoy en RTVE o en laSexta. Estoy en el purgatorio, en el limbo televisivo", aseguró.

"Este premio es para los compañeros de RTVE que les quiero mucho", agregaba para bromear: "Le he dicho a María Eizaguirre [directora de Comunicación y Participación de la Corporación] que se venga a laSexta. ¡Vente, mujer! ¡Deja ya el Benidorm Fest!".

"Y, por supuesto, se lo voy a dedicar a Pedro Sánchez, que es mi guionista", concluyó irónico. El presentador se encuentra ultimando los detalles de su nuevo programa en laSexta, que podría llevar el título de Cara al show.

Marc Giró, el gato de 'Late Xou' y Santi Villas en los Premios Iris 2025. GTRES

En otra de las recogidas, Giró no tuvo reparo en acordarse de Manuel Mariscal Zabala, el diputado de Vox que lo amenazó con "despedirlo fulminantemente".

"Hubo un señor de la ultraderecha, fascista, que quería entrar a RTVE con sierras mecánicas o con lanzallamas. Que no me entere que vas a RTVE con todos esos aparatos. ¡Que no me entere yo! Aquí vamos a estar. Yo voy a estar en laSexta. Allí te espero. ¡Stop fascismo!".

Más premiados

Por otra parte, Vicente Vallés recogió en manos de Pedro Piqueras el Iris a mejor presentador de informativos. "Solo en las dictaduras, todos los medios cuentan la misma noticia de la misma manera. En democracia no. Y ese es el enriquecimiento que puede aportar el periodismo en tiempos de democracia", dijo en su discurso.

Además, Adela González se llevó el galardón a mejor presentadora de programas de actualidad por Mañaneros 360. La hora de La 1 fue el mejor espacio de actualidad y Lo de Évole, el mejor programa divulgativo.

Adela González, Premio Iris a Mejor presentadora de programas de actualidad por 'Mañaneros 360'. GTRES

El Hormiguero (mejor guion), Supervivientes (mejor realización) y La isla de las tentaciones (con Montoya como personaje del año) también tuvieron su reconocimiento. Carmen Machi, por último, recogió el Iris por mejor actriz (Celeste) y el especial por su trayectoria.